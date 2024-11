Tricase, il presidente Emiliano dialoga con gli studenti del Liceo Stampacchia su legalità e diritti

TRICASE – Una mattinata ricca di confronto e riflessione quella vissuta oggi dagli studenti del Liceo Scientifico-Classico “G. Stampacchia” di Tricase, dove il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato all’evento “Legalità e territorio, tra sfide passate e future”.

Davanti a circa 120 studenti, Emiliano ha affrontato temi cruciali come la legalità, il rispetto dei diritti e l'importanza della cittadinanza attiva. “È stata un’emozione straordinaria parlare con i ragazzi. Seguendo il filo rosso della legalità, abbiamo sottolineato come il rispetto dei diritti sia fondamentale per garantire un patto sociale e ricostruire la felicità, individuale e collettiva,” ha affermato il presidente.

Un dialogo istituzionale aperto ai giovani

All’evento, organizzato nell’ambito del progetto “Scuola di Educazione Civica” promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Zona PIP, hanno partecipato anche figure istituzionali come Natalino Domenico Manno, prefetto di Lecce, e il Commissario Capo Marco Schirosi, dirigente della Sezione operativa distrettuale per la sicurezza cibernetica di Lecce.

Moderatori dell’incontro sono stati Davide Indino e Giorgio De Marco, rispettivamente Presidente e Socio di Zona PIP, che hanno guidato il dibattito tra gli studenti e gli ospiti istituzionali. Presenti anche il sindaco di Tricase, Antonio De Donno, e il dirigente scolastico del liceo, Mauro Polimeno, che hanno aperto la giornata con i saluti istituzionali.

Il progetto “Scuola di Educazione Civica”

L’iniziativa nasce per sensibilizzare i giovani tra i 14 e i 19 anni su temi di rilevanza sociale come diritti umani, cittadinanza digitale, violenza di genere, e sostenibilità economica e ambientale. Fondata da un gruppo di giovani salentini nel 2020, l’Associazione Zona PIP punta a promuovere una cittadinanza attiva e consapevole, affiancando le famiglie e le scuole nella formazione di una nuova generazione di cittadini responsabili.

“La presenza del presidente Emiliano oggi è stata coinvolgente, dimostrando che le istituzioni si muovono e ascoltano le esigenze dei giovani e del territorio,” ha dichiarato Davide Indino, sottolineando l’importanza di un dialogo continuo tra istituzioni e cittadini.

Legalità e futuro: una sfida collettiva

Il presidente Emiliano ha concluso ribadendo che il rispetto della legalità è la base per costruire una società più equa: “La felicità è un diritto che passa dalla giustizia e dalla condivisione dei valori fondanti della nostra democrazia. Coinvolgere i giovani in questo dialogo significa garantire un futuro migliore per tutti.”