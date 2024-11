Novello sotto il Castello: grande successo per l’edizione 2024

La grande affluenza di pubblico ha confermato il valore dell’evento non solo come occasione di promozione per le eccellenze enogastronomiche del territorio, ma anche come opportunità per valorizzare il patrimonio storico e culturale di Conversano. Nell’arco della tre giorni, l’intero centro storico è stato riscoperto da cittadini e visitatori, che hanno potuto ammirare le bellezze architettoniche della città e immergersi in un’atmosfera unica, fatta di autenticità e tradizione.



Novello sotto il Castello 2024 si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo, dimostrando ancora una volta la sua capacità di innovare e sorprendere, mantenendo salde le radici nella cultura e nelle tradizioni, senza però rinunciare al grande salto nell’innovazione e nell’abbattimento di schemi precostituiti.



“Un grazie speciale va a tutti i visitatori, gli espositori e a tutto lo staff che insieme hanno reso possibile questa edizione memorabile - le parole del presidente de La Compagnia del Trullo, Antonio Innamorato - il nostro obiettivo è riuscire a fare sempre meglio, alzando anno dopo anno il livello di questo festival. Ora ricarichiamo le pile, ma siamo già prontissimi per tornare al lavoro per la prossima edizione che ci auguriamo possa regalare un viaggio tra sapori, arte e tradizione nella splendida cornice di Conversano come quello appena concluso”.

CONVERSANO – Si è conclusa ieri con straordinario successo l’edizione 2024 di Novello sotto il Castello, l’evento enogastronomico che per tre giorni ha trasformato il centro storico di Conversano in un palcoscenico di sapori, arte e tradizione. La manifestazione - organizzata da La Compagnia del Trullo con Fruttattiva e la collaborazione di Radionorba - ha accolto migliaia di visitatori provenienti da tutto il Sud Italia, consolidandosi come appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo, del vino di qualità e dell’atmosfera unica che l’evento ogni anno torna a regale.Centro nevralgico dell’evento l’Evolution Stage di Piazza Castello, che ha ospitato il lavoro di una rinnovata direzione artistica. Un progetto che ha saputo coniugare sperimentazioni sonore, musica rap/hip hop ed elettronica, spaziando tra celebri hit e interpretazioni inedite e accogliendo un grandissimo favore da parte del pubblico. La piazza è diventata un crocevia di sapori, suoni e colori, dove i visitatori hanno potuto degustare specialità locali e non, reinterpretate in chiave moderna e informale, creando un’esperienza conviviale e coinvolgente.Tra le novità più apprezzate di questa 14a edizione, l’ampliamento del percorso enogastronomico, che ha offerto al pubblico un’esperienza ancora più ricca e completa. Le strade del centro storico, illuminate e animate da spettacoli, mostre e musicisti, hanno accompagnato i visitatori in un viaggio multisensoriale. Dalle cantine con i migliori vini novelli alle proposte culinarie ispirate alla cucina italiana e internazionale, ogni angolo di Conversano ha infatti raccontato una storia fatta di sapori, arte e accoglienza.