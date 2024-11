Putignano, San Martino celebra le donne nell’agricoltura

PUTIGNANO - Il racconto dell’emancipazione delle donne nell’agricoltura farà da padrone a San Martino a Putignano, sabato e domenica prossimi, con due appuntamenti da non perdere.In occasione della vicinanza della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne (25 novembre) Onde Culturali APS ha colto l’occasione per omaggiare l’emancipazione delle agricoltrici celebrando quanto le donne siano fondamentali in ogni processo agricolo.Durante i due giorni dell’evento, infatti, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Mani di Vendemmia. Donne nel mondo del vino” con foto di Dino Frittoli e curata da Erika Lastovskyte nel Chiostro della Biblioteca Comunale di Putignano. Attraverso i potenti scatti del fotografo putignanese, gentilmente concessi da Produttori di Manduria e Never Before Italia, Frittoli racconta il ruolo fondamentale delle donne nel processo che porta il grappolo, raccolto con cura e amore dalle mani premurose delle donne nel corso della vendemmia, a divenire vino.La mostra sarà inaugurata alle 19:00 di sabato 23 novembre e aperta nei due giorni di “San Martino”.Sempre nel Chiostro della Biblioteca Comunale, sarà la voce delle donne a risuonare nella tavola rotonda “Donna e Agricoltura - Voci di chi cambia il mondo con le mani nella terra” organizzata da Onde Culturali APS e la Lega Territoriale COPAGRI. Un incontro pubblico a cui parteciperanno operatrici ed imprenditrici agricole pronte a raccontare l’agricoltura dal punto di vista femminile, portando la testimonianza di aziende radicate nel territorio e vite che profumano di terra, consegnando agli uditori racconti che renderanno l’importante ruolo delle donne. Interverranno Amalia Gigante (azienda Querceta), Angela Polignano, Tiziana Pugliese (Barsentello Agriturismo e B&B), Luciana Spinelli (collaboratrice COPAGRI), il Sindaco di Putignano Michele Vinella e la senatrice Maria Nocco. Concluderà l’evento il presidente nazionale COPAGRI Tommaso Battista.Appuntamento alle ore 18:00 di domenica 24 novembre nel Chiostro della Biblioteca Comunale di Putignano per ascoltare le loro voci, quelle di donne che ogni giorno operano in un mondo sovente gestito da uomini. San Martino a Putignano, così, diverrà anche il luogo per stimolare profonde riflessioni per rivedere le nostre abitudini, i nostri modi di fare, lasciando la possibilità a ciascuno di affrontare il mondo con occhi nuovi.Grazie ad un laboratorio creativo a cura di Officina dei Saperi APS anche i più piccoli potranno scoprire il fantastico mondo del vino partecipando al laboratorio “Colori di Vendemmia”. Il laboratorio, rivolto ai bimbi dai 5 ai 9 anni, sarà aperto su prenotazione per 10 bimbi a turno sabato 23 novembre dalle 19:30 alle 20:30 e dalle 21:00 alle 22:00 e domenica 24 novembre dalle 18:30 alle 19:30 e dalle 20:00 alle 21:00. Per info e prenotazioni inviare una mail a info.officinadeisaperi@gmail.com.Approfittando dell’apertura dei nostri stand a partire dalle ore 12:00 di domenica 24 novembre, sarà possibile anche visitare le meravigliose chiese di San Pietro Apostolo e Santa Maria, i due più antichi ed identitari templi della città, custodi di tradizioni e testimoni degli sviluppi artistici ed architettonici che hanno influenzato Putignano nel corso dei secoli.Una rara opportunità resa possibile grazie alla collaborazione tra Onde Culturali APS, la Delegazione FAI Trulli e Grotte ed il Comitato Santa Maria. Le visite saranno ad accesso libero.Non resta che venire a San Martino, dunque, per tuffarsi in un borgo tra balli, buon vino, cibo e tanta arte e cultura.Vi aspettiamo nel Centro Storico di Putignano sabato 23 novembre dalle 19:00 e domenica 24 novembre a partire dalle 12:00.San Martino – Ogni Mosto diventa vino è organizzato da Onde Culturali APS in collaborazione con Città di Putignano, con il Patrocinio della Presidente del Consiglio regionale della Puglia concesso con atto n. 902 del 05/11/2024, della Fondazione Carnevale di Putignano e con il supporto di Woom Italia.