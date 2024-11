Trinitapoli festeggia i 100 anni di Maria Savina Dinisi, 'Nonna Savinella'

MICHELE MININNI - La città di Trinitapoli ha celebrato con grande affetto i 100 anni di Maria Savina Dinisi, affettuosamente conosciuta come "Nonna Savinella". Originaria di Margherita di Savoia, la centenaria risiede nella RSA Domus Lauretana, dove è stata organizzata una grande festa in suo onore lunedì 18 novembre.

All’evento hanno preso parte i suoi cari, tra cui la figlia e il fratello, insieme a figure istituzionali e religiose che hanno voluto rendere omaggio alla longeva cittadina. Presenti i sindaci di Trinitapoli e Margherita di Savoia, rispettivamente Francesco di Feo e Bernardo Lodispoto, l’assessore ai Servizi Sociali, Maria Rosaria Capodivento, e la responsabile dei servizi sociali, Miriam Latella.

Nel suo intervento, il sindaco di Trinitapoli ha rivolto parole di stima e affetto alla centenaria:

"Cara Maria Savina, la tua lunga giovinezza è per tutti noi motivo di grande orgoglio e compiacimento. Auguri per il raggiungimento di questi splendidi 100 anni!".

La festa è stata arricchita dalla partecipazione della parrocchia Beata Vergine Maria di Loreto, guidata da Monsignor Giuseppe Pavone, che, insieme ad alcuni parrocchiani, ha animato la giornata con preghiere e momenti di gioia.

A coordinare l’evento nella RSA sono stati l’amministratore Savino Maldera e la direttrice Giuditta Giannattasio, che hanno accolto calorosamente gli ospiti e reso speciale il compleanno della centenaria.

Maria Savina Dinisi rappresenta un patrimonio vivente di memoria e tradizione per la comunità. La sua festa non è stata solo un’occasione per celebrare un importante traguardo personale, ma anche per rafforzare il senso di appartenenza e condivisione che unisce le comunità di Trinitapoli e Margherita di Savoia.

Auguri, Nonna Savinella!