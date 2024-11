La cantautrice pugliese Roberta Di Lorenzo al Festival 'Italy in Town'

Dopo il successo del concerto dello scorso marzo di Roberta Di Lorenzo a Bourgoin-Jallieu per l'istituto italiano di cultura a Lione e Inis nell'ambito degli scambi tra il club Tenco e tale istituto, ecco un'altra occasione per la cantautrice pugliese di portare la propria musica oltre confine e presentare il suo quarto album di inediti "Nomade" (Digitalnoises/Egea) pubblicato nel 2023 e che ha avuto tantissimi riconoscimenti di critica. Le musiche di questo album saranno anche la colonna sonora del docufilm CIAO BELLA realizzato dalla NAT KIN FILM, lavoro che ha come tema l'immigrazione italiana in Polonia.

Italy in Town è un festival fortemente voluto dal Consolato d’Italia per promuovere la cultura e le tradizioni italiane e per rafforzare i legami tra Italia e Cape Town ed è realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Pretoria, il Comites delle Province del Capo e la Camera di Commercio Italo-Sudafricana, con il sostegno di sponsor italiani e sudafricani come Campari, RDC Property Group, Rialto, Smeg e Woolworths.

Il Festival avrà una durata di due giorni (sabato 23 novembre dalle 10.00 alle 22.00 e domenica 24 novembre dalle 10.00 alle 18.00) e sarà inaugurato ufficialmente, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia Alberto Vecchi e delle autorità locali, sabato 23 alle ore 17.00.

«È per me motivo di grande orgoglio poter rappresentare la canzone d'autore italiana attraverso la mia musica e quella dei grandi autori in una terra così grande e affascinante che incarna le nostre più antiche radici» afferma la pianista e compositrice pugliese.