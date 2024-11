Una didattica gioiosa per gli alunni della scuola primaria

Per la delizia dei bambini della scuola primaria è stato pubblicato da Francesco Bova (a cura di Damiano Bova), il simpatico testo “Didattica gioiosa” (Città del Sole Edizioni). Il testo illustrato e scritto chiaramente per facilitare la lettura dei giovani scolari tratta di fiabe, favole, racconti e poesie. Vediamo le differenze.La fiaba è un racconto fantastico di solito in prosa ad ampio sviluppo narrativo che ha per protagonisti esseri umani. Un racconto inverosimile in cui intervengono streghe e fate, ecc. La favola è una breve narrazione, in prosa o in versi, di cui sono protagonisti, insieme con gli uomini anche animali, piante o esseri inanimati e racchiude un insegnamento morale.Il racconto è un componimento letterario di carattere narrativo, quasi sempre di invenzione, solitamente breve e meno complesso di un romanzo.La poesia è l’arte o la capacità di produrre composizioni in versi, secondo determinate leggi metriche o secondo altri tipi di tecniche e può essere lirica, drammatica, dialettale, colta, ecc.Passiamo quindi al testo di Francesco Bova, definito il “poeta- insegnante”, che interpreta con la poesia la proporzione tra i bisogni infantili latenti e la sua cura empatica delle aspirazioni dei ragazzi.Il titolo “Didattica Gioiosa” dice tutto: descrive appunto “La grammatica gioiosa, L’aritmetica gioiosa, I racconti gioiosi”, ma lo fa con una tecnica originale in versi, un testo che può solo piacere ai giovani alunni che saranno certamente coinvolti da questa novità editoriale e didattica.Padre Damiano Bova o.p., già Rettore della Basilica di San Nicola, che ha curato la pubblicazione, scrive. “Religione e poesia marciano analogicamente su binari paralleli, che convergono, all’infinito, in Dio, là dove e da dove Francesco Bova continua ad insegnare e a dettare poesie per i suoi alunni che frequentano le scuole di questo mondo, iniziando dal “scoletta” del suo paese natio”.Un assaggio?Il tuo naso pronunciato,Se non tiene il raffreddore,Individua senza falloOgni tanfo ed ogni odore.