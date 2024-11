'UNPLI Puglia - Grande Festa dei Sapori Murgiani', a Ruvo di Puglia la 19^ edizione di 'Cardoncello on the road'

RUVO DI PUGLIA (BA) - Un weekend all’insegna del gusto, della tradizione, della musica, dell’intrattenimento e della valorizzazione di un prodotto tipico: Sua Maestà il Cardoncello sarà protagonista di Cardoncello on the road – La grande festa dei sapori murgiani – a Ruvo di Puglia il 9 e il 10 novembre. - Un weekend all’insegna del gusto, della tradizione, della musica, dell’intrattenimento e della valorizzazione di un prodotto tipico: Sua Maestà il Cardoncello sarà protagonista di Cardoncello on the road – La grande festa dei sapori murgiani – a Ruvo di Puglia il 9 e il 10 novembre.





Dopo i successi riscontrati nelle città di Poggiorsini, Minervino Murge e Spinazzola, tocca a Ruvo di Puglia ospitare la sagra autunnale organizzata dalle Pro Loco delle città coinvolte.





Un ricco di programma che andrà dal primo pomeriggio di sabato 9 alla tarda serata di domenica 10 novembre e che spazierà dalla musica popolare alle degustazioni, dalle visite guidate per la città di Ruvo di Puglia all’accensione di installazioni luminose, dall’animazione per bambini all’apertura di stand gastronomici.





Presenti nei due giorni di sagra anche le Pro Loco Unpli di Gressan (Valle d’Aosta), Frattapolese (Veneto) e dei Monti Dauni rappresentati da Sant’Agata di Puglia.





L’appuntamento ruvese di "Cardoncello on the road" si avvale del patrocinio e del sostegno della Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura e di Pugliapromozione, del Comune di Ruvo di Puglia, della Camera di Commercio di Bari e della Confcommercio Bari-Bat.





«Un appuntamento che si rinnova e che illuminerà, tra folklore e tipicità, la Città di Ruvo di Puglia –spiega Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia aps e presidente Pro Loco Unpli di Ruvo di Puglia –. Grazie ai partner istituzionali, associativi e commerciali che stanno rendendo possibile l’organizzazione dell’evento clou non solo della Città di Ruvo, me dell’intera area murgiana e della Regione».





«Il fungo cardoncello è capace di fare economia e meritano un plauso coloro che l’hanno pensata e coloro che l’hanno alimentata a tal punto da diventare giornate cerchiate con un circolo rosso sul calendario. Tutti insieme per far sì che si possano accogliere i turisti nel miglior modo possibile, una grande festa di comunità alla quale contribuiscono tutti ciascuno per la sua opera di competenza. Tutti i commercianti nel proprio piccolo per rendere accattivante il proprio prodotto» il commento del presidente Confcommercio Bari-Bat, Vito D’Ingeo.