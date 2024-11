'Vite - Storie di Felicità': lo show itinerante che promuove la felicità a Monopoli

MONOPOLI – Dopo il grande successo al Forum di Assago di Milano e la recente tappa a Modena, il tour "Vite - Storie di Felicità" arriva al Teatro Radar di Monopoli (via Magenta, 71) venerdì 15 novembre. Un evento esclusivo e gratuito organizzato dalla Fondazione della Felicità ETS di Walter Rolfo, con il supporto di Generali Italia e il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Monopoli e della Città Metropolitana di Bari.Il programma della giornata è suddiviso in due momenti. Il primo, riservato alle scuole superiori e medie di Monopoli, si terrà la mattina dalle ore 10.00. Il secondo, aperto alla cittadinanza, avrà luogo alle ore 21.00. L'iniziativa mira a promuovere la felicità e il benessere psicologico, fornendo ai partecipanti un'opportunità unica per riflettere e condividere storie motivazionali.Sul palco, insieme a Walter Rolfo, Presidente della Fondazione della Felicità, ingegnere, psicologo, e esperto di processi percettivi, ci saranno ospiti speciali che racconteranno la propria vita, tra cui Francesco Fontanelli, miglior cartomago d’Europa nel 2021, Giulia Biondi (@Bilanciamo), biologa della nutrizione e formatrice, Sebastiano Gravina (@Videocecato), content creator e calciatore di blind futsal, e Raffaello Corti, comico e prestigiatore.Walter Rolfo afferma: “Sarà un grande spettacolo, un momento di emozioni, confronto e condivisione. Incontriamo insieme la felicità, un diritto che va vissuto senza distinzioni di età, genere o provenienza. Le storie che condivideremo sono ispirazioni per costruire una felicità meritata e quotidiana.”Arianna Nardi, Responsabile Marketing di Generali Italia, sottolinea: “Questo tour è un'opportunità concreta per riempire le piazze italiane di esperienze uniche. Con la Fondazione della Felicità, mettiamo al centro il benessere delle persone e promuoviamo il diritto alla felicità.”Angelo Annese, Sindaco di Monopoli, accoglie con entusiasmo l'iniziativa: “Siamo felici di ospitare un evento che offre a tutti, in particolare ai giovani, uno spazio per riflettere sulla felicità, l’ottimismo e il benessere.”Rosanna Perricci, Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura di Monopoli, aggiunge: “Questa iniziativa è un regalo inestimabile per i nostri ragazzi, un’opportunità per imparare come gestire le emozioni e costruire un futuro migliore.”L’evento si inserisce nel progetto “Chi è felice non bulla, non sballa e… non molla”, rivolto principalmente agli studenti, con attività formative, sessioni di coaching e un'app interattiva sviluppata in collaborazione con il Politecnico di Torino e Deloitte, per monitorare lo stato d'animo e promuovere la felicità.L’iniziativa proseguirà anche sabato 16 novembre in Piazza Vittorio Emanuele II, dove Walter Rolfo terrà sessioni di coaching presso il divano di Generali Italia, per condividere e implementare strategie di felicità.Il progetto della Fondazione della Felicità ETS, nata nel 2022, punta a migliorare il benessere e a supportare i giovani nel costruire un futuro migliore, offrendo strumenti pratici, educativi e motivazionali per vivere una vita piena e soddisfacente.