'3 Sorelle o l’attesa della felicità' di Čechov: chiusura del progetto teatrale della Compagnia del Sole

BARI – Si conclude a dicembre il percorso culturale della Compagnia del Sole, che ha unito i classici della letteratura russa con temi attuali attraverso spettacoli e approfondimenti. A chiudere il progetto sarà lo spettacolo “3 Sorelle o l’attesa della felicità” di Anton P. Čechov, diretto da Marinella Anaclerio, in programma al Teatro AncheCinema di Bari il 5 e 6 dicembre (ore 20:30, matinée per le scuole) e in replica al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti il 7 dicembre (ore 20:30) e al Teatro Rossini di Gioia del Colle il 9 dicembre (ore 21:00, matinée il 10 dicembre).

Lo spettacolo e il tema della ludopatia

Adattamento del celebre testo di Čechov, lo spettacolo affronta il tema della ludopatia attraverso la figura di Andrej, il fratello delle protagoniste, il quale, incapace di affrontare un panorama sociale in mutamento, si rifugia nel gioco d’azzardo. Questo dramma familiare esplora l’“attesa della felicità” attraverso sogni infranti, scelte impulsive e il confronto con una realtà insostenibile.

La regista Marinella Anaclerio sottolinea come l’opera sia una commedia che, attraversando il dramma, sfocia nella tragedia: «Čechov non parteggia per nessun personaggio, affidando al tempo e ai dettagli l’incarico di rivelarne la vera natura». Le quattro stagioni, che scandiscono gli eventi narrati, diventano metafora della vita stessa, passando dalla speranza iniziale alla disillusione finale.

Una riflessione sul presente

Questo spettacolo si inserisce nel progetto Mind the GAP, dedicato al Gioco d’Azzardo Patologico, finanziato dal MIC nell’ambito del FNSV (Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo) 2022-2024. L’intento è utilizzare il teatro come strumento di dialogo e riflessione su temi che coinvolgono la società contemporanea.

Cast e dettagli tecnici

Lo spettacolo vede in scena un cast di attori affermati: Stella Addario, Flavio Albanese, Patrizia Labianca, Loris Leoci, Ornella Lorenzano, Tony Marzolla, e altri. Le scene sono curate da Pino Pipoli, il disegno luci da Cristian Allegrini, e i costumi da Benedetta Moruzzi.

Biglietti e informazioni

Teatro AncheCinema : Biglietti su VivaTicket o al botteghino. Parcheggio convenzionato MetroPark Corso Italia 138 e GestiPark Battisti.

: Biglietti su VivaTicket o al botteghino. Parcheggio convenzionato MetroPark Corso Italia 138 e GestiPark Battisti. Teatro Comunale Luciani : Biglietti disponibili online e al botteghino (apertura martedì e giovedì, e il giorno dello spettacolo).

: Biglietti disponibili online e al botteghino (apertura martedì e giovedì, e il giorno dello spettacolo). Teatro Rossini: Biglietti su VivaTicket e presso il botteghino.

Per informazioni sulle matinée e altri dettagli, è possibile contattare la Compagnia del Sole al 328 3998522 o scrivere a info@compagniadelsole.com.