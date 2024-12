A Bari si ricorda l’80° anniversario della Guerra di liberazione con la presentazione del 'CalendEsercito 2025'

BARI - Sarà il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari ad ospitare la prima presentazione regionale del CalendEsercito 2025. L’opera, dal titolo “L'Italia Liberata", chiude una trilogia storica che, a partire dall'edizione 2023, ha voluto raccontare cosa accadde dai giorni che seguirono l'armistizio dell'8 settembre 1943 fino alla Liberazione del Paese il 25 aprile 1945.L'opera editoriale ripercorre i principali fatti d'arme a cui prese parte il ricostituito Esercito, dal Corpo Italiano di Liberazione ai Gruppi di Combattimento, illustrando le imprese e il coraggio dei Corpi e delle unità ausiliarie che parteciparono alla Resistenza, nonché il fondamentale contributo offerto dalla Forza Armata alla ricostruzione post bellica dell'Italia.Il calendario sarà presentato nella sede di Bari, il prossimo 11 dicembre, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e di una folta rappresentanza di studenti. La scelta di questa sede nasce dal connubio tra il tema proposto dal calendario e i luoghi simbolo dell’evento. In particolare, il Sacrario Militare dei Caduti di Oltremare di Bari, emblema del sacrificio che custodisce le spoglie di oltre 70.000 caduti italiani in terra straniera. Grecia, Albania, Algeria, Marocco, Tunisia, Libia, Somalia, Etiopia, Eritrea, Germania e Mar Mediterraneo, al fronte o in prigionia, quarantamila dei quali rimasti ignoti.Oltre al Colonnello Antonio Sottile, Comandante territoriale dell’Esercito in Puglia, presenteranno il Calendesercito 2025, il prof. Nicola Neri, docente dell’Ateneo “Aldo Moro” di Bari, il dott. Michele Emiliano, Presidente della Regione e fonte storica primaria degli eventi, essendo diretto discendente di combattenti e internati nella Guerra di Liberazione e custode delle loro storie, con la moderazione della giornalista Stefania Di Michele di Tele Sveva, media partner dell’evento.