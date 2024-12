Puglia: Industria Felix premia le 24 imprese più competitive

Durante l’evento, presentato dai presentatori Rai Nunzia De Girolamo e Lorenzo Lo Basso, interverranno gli imprenditori e i manager delle 161 premiate e numerosi ospiti: il vice presidente della Regione Lombardia Marco Alparone, i componenti del Comitato scientifico di Industria Felix, il docente dell’Università Cattolica Francesco Lenoci, l’imprenditore Filippo Liverini e il dottore commercialista Michele Chieffi, il ceo di Cerved rating agency Fabrizio Negri e il Sales director di Cerved Nicola Fornero, per l’investment banking di Banca Mediolanum il direttore Diego Selva e il responsabile origination Marco Gabbiani, per ELITE l’amministratore delegato Marta Testi, il responsabile Italia Mauro Iacobuzio e il responsabile corporate Filippo Valenti, per Leyton Italia il research and services development manager Stefano Fili e la team leader business developer Melania Bersani, per M&L consulting group i partner Silvia Ravani, Valerio Locatelli, Alessandro Mattii, Alessio Ghidone, per Musa Formazione e lavoro la responsabile didattica e project development manager Monica Campana, per Dalmine Logistic Solutions i manager Alessandro Delmati e Gianluca Gorini e il segretario dell’Associazione culturale Industria Felix, l’avvocato Pasquale La Pesa.



Qui di seguito l’elenco delle 161 imprese premiate distinte in ordine alfabetico per regione e per provincia rispetto alle sedi legali.



ABRUZZO (7). Chieti (2): Cantina Tollo S.C.A., F.lli De Cecco Di Filippo - Fara San Martino - S.P.A.. L’Aquila (2): Isweb S.P.A., Pavind S.R.L.. Pescara (2): Nrg Med S.R.L., Ro.Ma. S.R.L. . Teramo (1): T.M.L. S.R.L..



BASILICATA (1). Potenza (1): Il Giardino Di Alice Società Cooperativa Sociale A R.L..



CALABRIA (3). Cosenza (2): Games Solution S.R.L. Unipersonale, Pirossigeno S.R.L.. Reggio Calabria (1): Biemme Finestre S.R.L..



CAMPANIA (27). Avellino (4): Acca Software S.P.A., Bruno S.R.L., Hcm S.P.A., I.P.S. (Industria Produzione Semilavorati) S.R.L.. Benevento (2): Relegno S.R.L., Saes S.R.L.. Caserta (1): Progest S.P.A.. Napoli (8): Aloha Eventi S.R.L., Bellevue S.P.A., Centro Aktis - Diagnostica E Terapia S.P.A., Community Cooking Leader S.R.L., Dielle S.R.L., P.T.C. Porto Turistico Di Capri S.P.A., Russo Hotels S.R.L., Terminal Napoli S.P.A.. Salerno (12): Asis Salernitana Reti Impianti S.P.A., Covo Dei Saraceni Dei F.lli Savino S.R.L., Etuitus S.R.L., Genomix4life S.R.L., Le Sirenuse S.P.A., Palucart S.R.L.S. (Paluplus), San Giorgio S.P.A., Santa Caterina S.P.A., Shopnow S.R.L., Trans Isole S.R.L., Trans Italia S.P.A., Villa Cimbrone S.R.L..



EMILIA ROMAGNA (3). Forlì Cesena (1): I.V.A.S. Industria Vernici S.P.A.. Parma (2): Lacertosus S.R.L., Sunsolution S.R.L...



FRIULI VENEZIA GIULIA (3). Pordenone (2): Ambiente Servizi S.P.A., Gestione Servizi Mobilità S.P.A.. Trieste (1): Edizioni El S.R.L.



LAZIO (15). Frosinone (1): Intermodaltrasporti S.R.L., Latina (1): Centro Servizi Ambientali S.R.L.. Rieti (1): Microdos S.R.L.. Roma (12): Acea Energia S.P.A., Cbi S.C.P.A. Società Benefit, G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.P.A., Gruppo Buffetti S.P.A., Leo 3000 S.P.A., Nordex Italia S.R.L., O.M.S. Officine Meccaniche Segni S.R.L., Philip Morris Italia S.R.L., Prime For You S.R.L., Rabona S.R.L., Villa Margherita S.P.A. Casa Di Cura Privata, Villa Regina S.P.A..



LIGURIA (4). Genova (2): Camelot Biomedical Systems S.R.L., Liguria Digitale S.P.A.. Imperia (1): Aurelia Car S.R.L.. La Spezia (1): Cantine Lunae Bosoni S.R.L..



LOMBARDIA (27). Bergamo (2): Catellani & Smith S.R.L., Sandrini Metalli S.P.A.. Brescia (2): Cà Del Bosco S.R.L. Società Agricola, Fonderie Guido Glisenti S.P.A.. Lecco (1): Digitec S.R.L.. Milano (18): Argos S.P.A., Florence Management S.R.L., Fracht Italia S.R.L., Gestione Servizi Corbetta S.R.L., Gft Italia S.R.L., Gritti Capital S.R.L., Humana People To People Italia Soc. Coop. A R.L., Ipsen S.P.A., Metro 5 S.P.A., Nuovenergie S.P.A., Olon S.P.A., Onyx Group S.R.L., Pellegrini S.P.A., Policlinico San Donato S.P.A., Union Gas Metano S.P.A., Vega S.P.A., Wiit S.P.A., Worldmatch S.R.L.. Monza E Brianza (3): Icrom S.R.L., Life Cure S.R.L., Panzeri Carlo S.R.L.. Pavia (1): Farmabios S.P.A.



MOLISE (3). Campobasso (3): C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale, Di Ciero S.R.L., S.E.A. - Servizi E Ambiente S.P.A..



PIEMONTE (4). Alessandria (1) Metlac S.P.A.. Cuneo (1): Isomed S.R.L.. Novara (1): Procos S.P.A.. Torino (1): Dylog Italia S.P.A..



PUGLIA (24). Bari (8): Acquedotto Pugliese S.P.A., Bari Multiservizi S.P.A., Greengen Group S.R.L., Oropan S.P.A., Panbiscò S.R.L., Studio Radiologico Viterbo S.R.L., Val.Sea. S.R.L., Vet S.R.L.. Barletta Andria Trani (1) Apulia Food S.R.L.. Brindisi (2) Areta S.R.L., Fer.Metal. Sud S.P.A.. Foggia (3): Ad International Assistance S.R.L., Lotras S.R.L., Sottolestelle S.R.L. Società Benefit. Lecce (9): Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris S.R.L., Brand Label S.R.L. (Mosaiq Group), Deghi S.P.A., Galileopro S.P.A., Lasim S.P.A., Leo Shoes S.R.L., Sorgente S.R.L., To.Ma. S.P.A.,Willo S.R.L.. Taranto (1): Nuova Luce Società Cooperativa Sociale A R.L..



SARDEGNA (2). Cagliari (1): Silvio Carta S.R.L.. Nuoro (1): Mastio Giuseppe S.R.L..



SICILIA (8). Caltanissetta (2): Leto S.R.L., Roma Costruzioni S.R.L. Catania (1): Metal Ferrosi S.R.L..Enna (1): Fratelli Arena S.R.L.. Palermo (2): Grimaldi Euromed S.P.A., Grimaldi Group S.P.A.. Siracusa (1): Irem S.P.A.. Trapani (1): Funierice Service S.R.L.



TOSCANA (8). Firenze (4): Alpha General Contractor S.R.L., Poliscom S.R.L., Terranova S.R.L., Trasporti Internazionali Agenzia Marittima Savino Del Bene S.P.A.. Grosseto (1): Sistema S.R.L.. Livorno (1): Scapigliato S.R.L.. Prato (1): Ro.Ial. S.R.L.. Siena (1): Siena Imaging S.R.L..



TRENTINO ALTO ADIGE (1). Trento (1): Azienda Multiservizi Ambiente S.P.A..



UMBRIA (6). Perugia (5): +Energia S.P.A., Ciam S.P.A., Emu Group S.P.A., Logicompany 3 S.R.L., New Flavours S.R.L.. Terni (1): Umbria Energy S.P.A..



VALLE D'AOSTA (3). Aosta (3): Iseco S.P.A., Marazzato Soluzioni Ambientali S.R.L. A Socio Unico, Società Cooperativa Elettrica Gignod (C.E.G.).



VENETO (12). Padova (1): Clinica Veterinaria Privata S. Marco S.R.L.. Treviso (2): Hausbrandt Trieste 1892 S.P.A., Montelvini S.R.L.. Venezia (3): Aurore Development S.P.A., Santa Margherita E Kettmeir E Cantine Torresella S.P.A., Società Socioculturale Cooperativa Sociale. Verona (3): Anodall Extrusion S.P.A., Meg S.R.L., Pakelo Motor Oil S.R.L. (Pakelo Motor Oil S.P.A. A S.U.). Vicenza (3): City Green Light S.R.L., Infoplus S.R.L., Serenissima Ristorazione S.P.A..



MILANO - Sono 161 le imprese più competitive d’Italia distinte per settori che, in modo oggettivo tramite algoritmo di bilancio e score finanziario, saranno insignite del Premio Industria Felix - L’Italia che compete giovedì 12 dicembre a Milano, in piazza Affari a Palazzo Mezzanotte, sede di ELITE e Borsa Italiana, in occasione del 60° evento, 5a edizione nazionale. Aziende che si sono distinte per performance gestionali, affidabilità finanziaria e sostenibilità dopo un’inchiesta giornalistica condotta su 635mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia. Tra queste, 24 sono quelle premiate della Puglia, qui di seguito distinte per provincia: Bari (8): Acquedotto Pugliese S.P.A., Bari Multiservizi S.P.A., Greengen Group S.R.L., Oropan S.P.A., Panbiscò S.R.L., Studio Radiologico Viterbo S.R.L., Val.Sea. S.R.L., Vet S.R.L.. Barletta Andria Trani (1) Apulia Food S.R.L.. Brindisi (2) Areta S.R.L., Fer.Metal. Sud S.P.A.. Foggia (3): Ad International Assistance S.R.L., Lotras S.R.L., Sottolestelle S.R.L. Società Benefit. Lecce (9): Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris S.R.L., Brand Label S.R.L. (Mosaiq Group), Deghi S.P.A., Galileopro S.P.A., Lasim S.P.A., Leo Shoes S.R.L., Sorgente S.R.L., To.Ma. S.P.A.,Willo S.R.L.. Taranto (1): Nuova Luce Società Cooperativa Sociale A R.L..Ambiente, logistica e trasporti, sanità e turismo sono i settori più gettonati per quanto concerne i bilanci dell’anno fiscale 2022 (gli ultimi disponibili nel complesso per essere analizzati) con 11 premiate a testa, ma metalli, costruzioni e meccanica - quelli che faticano in questo periodo - sono stati i più performanti rispetto al roe. Ma sono invece ben 14 le partecipate a maggioranza pubblica che si sono distinte, alcune delle quali saranno presenti in piazza Affari con i sindaci per ritirare l’alta onorificenza di bilancio.Le regioni più premiate sono, come lo scorso anno, Lombardia e Campania, che saliranno sul palco 27 volte a testa, seguite da Puglia (24), Lazio (15) e Veneto (12). Alla ribalta anche 6 aziende con fatturati miliardari: 3 per la Sicilia con una new entry nell’ambito del commercio, 2 per il Lazio e 1 per la Toscana.Il 60° evento è organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale fondato e diretto da Michele Montemurro che lunedì prossimo uscirà in supplemento gratuito con Il Sole 24 Ore nelle principali città italiane con un’inchiesta sui temi ESG. La quinta edizione nazionale è realizzata in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con le media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos, le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE, Leyton Italia, M&L Consulting Group, Dalmine Logistic Solutions, Musa formazione e lavoro.