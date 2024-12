A Bitritto la 'Walk for the Cure' nella XVII edizione della CorriBitritto

BITRITTO - Domenica 8 dicembre, Bitritto sarà il palcoscenico di un evento speciale: la Walk for the Cure, una camminata di 5 km organizzata all’interno della XVII edizione della CorriBitritto. Promossa dal CIF Metropolitano Bari, presieduto da Cristina Maremonti, e con il contributo di Annamaria Baccaro, l’iniziativa è realizzata in favore di Komen Italia, grazie alla generosa collaborazione di Carmela Glorioso, dell’A.S.D. Atletica Bitritto.

Un progetto per la prevenzione dei tumori

La Walk for the Cure si pone l’obiettivo di dare continuità al progetto inaugurato l’anno scorso, volto a sensibilizzare l’importanza della prevenzione oncologica. Grazie ai fondi raccolti, sarà possibile offrire screening gratuiti a cittadini che non riescono a sottoporsi ai controlli annuali. Un gesto concreto per sostenere la lotta contro i tumori, che vede la comunità di Bitritto protagonista di un’iniziativa solidale e inclusiva.

Programma e informazioni utili

La madrina dell’evento sarà l’attrice Luigia Caringella, conosciuta per la sua partecipazione al Mudù. Il raduno è previsto alle ore 9:00 in Piazza Aldo Moro a Bitritto, dove sarà possibile ritirare le maglie ufficiali e completare le ultime iscrizioni. La camminata inizierà intorno alle 9:30, attraversando le vie della cittadina in un percorso di 5 km.

Come partecipare

Per chi volesse aderire, è possibile iscriversi contattando il numero 339/5852312. La partecipazione è aperta a tutti, per condividere insieme un messaggio di speranza e prevenzione.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che parteciperanno, contribuendo a fare la differenza nella lotta contro il cancro.