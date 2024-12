Bari, al via domani il lungo mesi di eventi natalizi con l’illuminazione dell’albero di Natale in piazza del Ferrarese

BARI - In occasione dei festeggiamenti in onore di San Nicola, accanto alle celebrazioni religiose e alle tradizioni popolari, domani, venerdì 6 dicembre, prenderà ufficialmente il via il cartellone di eventi natalizi promossi dal Comune di Bari.L’appuntamento è per domani sera, alle ore 20 circa, in piazza del Ferrarese, con l’atteso evento di accensione dell’albero di Natale donato alla città da Amgas srl. Lo spettacolo, che si svolgerà con uno speciale set di luci, musiche e video con l’impiego, per la prima volta, dell’intelligenza artificiale, culminerà, appunto, con l’illuminazione dell’abete e gli auguri del sindaco Vito Leccese alla città.A completare gli allestimenti di piazza del Ferrarese un giardino d’inverno, sponsorizzato e curato da CUBE Comunicazione srl.La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Telebari.Sabato 7 dicembre, sul palco di piazza del Ferrarese, si terrà uno spettacolo che mixa ironia, leggerezza e voglia di fare festa: Renato Ciardo e I Paipers faranno ballare il pubblico con uno speciale show tutto dedicato ai brani natalizi più amati di sempre.Inoltre, dal 7 al 23 dicembre, per cinque volte al giorno (ore 18.00/19.00/20.00/21.00/22.00), l’albero sarà spento per dare inizio a un mini show di accensione, di 3 minuti circa, con musica, giochi di luce e macchina del fumo.