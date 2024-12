A Corato arriva il Villaggio di Babbo Natale

CORATO - Lasciatevi avvolgere dalla magia del Natale, tra elfi, soldatini e tanti personaggi fatati che incanteranno i più piccoli portando indietro nel tempo i più grandi. Sarà un viaggio indimenticabile quello che inizierà ufficialmente questa sera, sabato 7 dicembre alle 18.00 quando in via Madonna della Nova a Corato aprirà ufficialmente le sue porte il Villaggio di Babbo Natale per un’esperienza unica e completamente gratuita nel cuore del borgo antico che si trasformerà in un luogo incantato. Il villaggio di Babbo Natale rientra nel cartellone degli eventi Incanto organizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Freedom ed il patrocinio della Regione Puglia, Camera di Commercio di Bari, Confcommercio e Gal le Città di Castel del Monte.“Il villaggio di Babbo Natale sa di antico e di nuovo – dichiara il sindaco Corrado De Benedittis - Antico, perché riannoda le tradizioni e restituisce vita, colore e bellezza al nostro borgo antico. Nuovo, perché si rivolge innanzitutto agli sguardi dei bambini e delle bambine e attraverso la loro gioia a tutta la cittadinanza. Ringrazio di cuore e con forza tutti coloro che in questi giorni hanno lavorato senza tregua, nonostante la pioggia, per giungere puntuali alla inaugurazione. È il segno che in questa nostra città c'è una grande passione civile e una bella energia creativa”."Anche quest'anno Confcommercio ha rinnovato il suo patrocinio a Incanto, ampliandolo a livello provinciale grazie al sostegno del presidente Vito D'Ingeo e della Confcommercio Bari-BAT – spiega Luigi Menduni Presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio Corato - Il successo riscontrato lo scorso Natale ci ha spinto a confermare il nostro impegno per questa iniziativa, sostenendo le tante attività e gli imprenditori che si sono uniti per creare un Natale straordinario nella nostra città. Investire in cultura ed eventi significa mettere in moto una rete virtuosa di imprese e soggetti del territorio, che non solo rafforza il tessuto economico locale ma accresce anche l’attrattiva turistica. Iniziative come queste fanno parlare di Corato, portano prestigio e sviluppo economico alle attività di prossimità, generando un impatto positivo su tutta la comunità. È fondamentale continuare a fare rete insieme all’amministrazione, alle associazioni e agli enti coinvolti. Solo attraverso la collaborazione possiamo crescere e costruire un futuro ancora più prospero per il nostro territorio."Un territorio che si appresta a vivere un altro evento straordinario con l’apertura del Villaggio di babbo Natale, un luogo itinerante con una storia tutta da raccontare tra scenografie incantate, ambientazioni da fiaba e un’atmosfera che scalda il cuore. A rendere ancora più magica l’atmosfera, i mercatini di Natale allestiti in piazza Matteotti. Per tutti i turisti e i visitatori del Villaggio di Babbo Natale, sarà disponibile un parcheggio gratuito riservato presso il piazzale adiacente la Villa Comunale di Corato, in via Sant’Elia. Da lì, si potrà comodamente raggiungere il Villaggio grazie al Trenino Lillipuziano, che effettuerà il servizio navetta con più corse di andata e ritorno, garantendo un’esperienza unica per grandi e piccoli.