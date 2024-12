Bari, il sindaco Vito Leccese consegna le chiavi della città a San Nicola

BARI - Un momento carico di emozione e tradizione per il sindaco di Bari,, che per la prima volta ha preso parte alla solenne cerimonia di consegna delle chiavi della città a, il santo patrono. L’evento, che rappresenta uno dei momenti più simbolici delle celebrazioni in onore del vescovo di Myra, si è svolto davanti a una folla di fedeli e cittadini.

Con il gesto simbolico, il sindaco affida idealmente la città alla protezione del santo, rafforzando il legame profondo tra Bari e il suo patrono, una figura venerata da secoli e simbolo di unione tra culture e religioni. Leccese ha dichiarato: "È un onore rappresentare Bari in questa cerimonia che unisce la comunità nel segno di fede e identità cittadina".

La tradizione prosegue, rinnovando il sentimento di appartenenza e devozione che lega i baresi al loro amato San Nicola. (Video a cura di Nicola Ricchitelli)