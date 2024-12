A Matino la presentazione del libro 'Meridiani. Il Mediterraneo tra mito e tragedia' di Fabio Tolledi

Fabio Tolledi - Astràgali Teatro (Foto Marina Colucci)

La raccolta poetica abbraccia vent’anni di produzioni teatrali portate da Astràgali Teatro nei paesi del Mediterraneo, attraversando i miti fondativi della loro cultura. Giovedì 19 dicembre, ore 18.30 Frantoio Ipogeo Multimediale, Via Libertà, Matino





MATINO (LE) - In programma giovedì 19 dicembre, alle ore 18.30, presso il caratteristico Frantoio Ipogeo Multimediale di Matino, la presentazione del libro "Meridiani. Il Mediterraneo tra mito e tragedia" di Fabio Tolledi.





Ad aprire l’incontro, realizzato dal Comune di Matino in collaborazione con l’associazione A.C. Echo Mundi Aps, Astràgali Teatro e la libreria Cielo e Terra, i saluti istituzionali del sindaco Giorgio Salvatore Toma e dall’assessore alla Cultura Lucetta Angela Barone. Dialoga con l’autore Simone Cota, presidente A.C. Echo Mundi Aps, previsti gli interventi teatrali di Roberta Quarta, Simonetta Rotundo e Matteo Mele.





Il volume, pubblicato da Astràgali Edizioni - Eufonia Multimedia, si presenta come una raccolta poetica che abbraccia un ventennio di produzioni teatrali, che, dal 2003 al 2023, Astràgali Teatro ha portato in ogni paese del Mediterraneo e con le quali ha attraversato i miti fondativi della cultura di uno spazio sempre carico di poesia, dove la vita palpita e resiste. Miti che parlano di una comunanza tra i popoli di questi luoghi, mentre la tragedia si intreccia inestricabile alla commedia e amore e morte si inseguono senza sosta. Nei testi si racconta l’esperienza delle attrici e degli attori che hanno dato vita agli spettacoli, con un ordine cronologico decrescente che va da "Medea, Desìr" - ancora oggi in produzione - ad "Antigone, Anatomia della resistenza dell’amore", elaborata più di venti anni fa. In copertina il libro riporta un dettaglio del dipinto "La madonna della melagrana", realizzato, a tempera su tavola, da Sandro Botticelli nel 1487.





Fabio Tolledi è regista, poeta, direttore artistico di Astràgali Teatro, con cui ha realizzato spettacoli teatrali e residenze artistiche in circa 40 paesi in tutto il mondo. Per la sua attività teatrale, finalizzata al dialogo interculturale e alla promozione di pratiche di pace in aree di conflitto è stato eletto nel 2014 Coordinatore del Theatre in Conflict Zones Network dell’International Theatre Institute (ITI). È presidente di ITI Italia. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni oltre che interventi su riviste nazionali e internazionali di teatro e sociologia.