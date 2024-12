Brindisi: spaccio di droghe all’interno della villa comunale

BRINDISI - A Francavilla Fontana, i Carabinieri delle Stazioni di Oria e San Pancrazio Salentino hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne del luogo per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, a seguito di diverse segnalazioni concernenti lo spaccio di droghe all’interno della villa comunale, solitamente affollata da adolescenti nei weekend, i militari hanno attuato un mirato servizio di osservazione nel corso del quale hanno proceduto al controllo di un 18enne. Il giovane, alla vista dei militari, ha assunto un atteggiamento particolarmente nervoso che ha insospettito i Carabinieri i quali, pertanto, hanno ritenuto opportuno approfondire eseguendo una perquisizione. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti nella sua disponibilità, occultati in un calzino custodito nella tasca del pantalone della tuta, 64 dosi di hashish per complessivi 85 grammi.

La perquisizione, estesa alla sua abitazione, ha permesso di rinvenire inoltre materiale idoneo al confezionamento e alla pesatura della sostanza. Al momento del controllo, il giovane aveva la disponibilità della somma contante di 65,00 euro, in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo stesso è accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.