'Oltre Lirica Music Festival': gran finale con “La notte dei tenori”

GIOVINAZZO – Si chiude domani sera, 30 dicembre 2024, il “Oltre Lirica Music Festival Classic & Contemporary ‘24”, prestigiosa rassegna dedicata alla musica colta e contemporanea, giunta alla sua settima edizione. L’appuntamento finale, intitolato “La notte dei tenori”, si terrà alle ore 20:00 presso la Sala comunale “San Felice” di Giovinazzo, con un concerto straordinario fuori programma.

Sul palco si esibiranno tre talentuosi tenori: Gianni Leccese, Paolo Spagnuolo e Federico Buttazzo, accompagnati al pianoforte dal maestro Ettore Papadia.

Biglietti e informazioni

L’ingresso è fissato a 10 euro per il posto unico. Per prenotazioni e informazioni, è possibile contattare il numero 328.4561760 (anche via WhatsApp).

Un festival di prestigio culturale

Organizzato dall’associazione “Angeli Eventi ETS” di Bitonto, il festival ha celebrato la tradizione musicale pugliese attraverso nove appuntamenti, distribuiti tra Bitonto, Palo del Colle e Giovinazzo.

Patrocinata dalla Città metropolitana di Bari, dalla Regione Puglia, dalla Fondazione Puglia, e da diversi comuni partecipanti, la rassegna ha coinvolto prestigiosi partner come il Consorzio Puglia Culture, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, e diverse associazioni culturali e istituzioni del territorio.

La conclusione di un viaggio musicale

Dopo il successo delle tappe precedenti, il concerto finale promette una serata di grande intensità e suggestione. “La notte dei tenori” celebra il potere evocativo della voce maschile nella lirica, offrendo al pubblico un viaggio tra le arie più amate del repertorio classico e contemporaneo.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e un’occasione per celebrare il valore artistico e culturale della Puglia.