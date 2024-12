A Porta Futuro l’evento conclusivo di 'Imprenditrici Domani'

BARI - Mercoledì 4 dicembre, alle 10.30, nella sede di Porta Futuro a Bari, si terrà l’evento conclusivo di “Imprenditrici Domani”, iniziativa di disseminazione della cultura d’impresa nata nell’ambito del progetto One Stop Shop, dalla collaborazione tra Porta Futuro Bari ed Ente Nazionale Microcredito con il supporto di Cervellotik Education.L’evento, rivolto agli istituti secondari della città metropolitana di Bari, è il risultato di un percorso formativo che ha coinvolto decine di studentesse con l’obiettivo diffondere la cultura di impresa e superare gli stereotipi legati al mondo dell’imprenditoria: attraverso hackathon, formazione su piattaforma e-learning e momenti di confronto pratico, le partecipanti hanno affinato competenze trasversali come il problem-solving, il pensiero creativo e il public speaking, lavorando su idee di start-up orientate al superamento del gap di genere, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Durante la mattinata i team finalisti esporranno, in una breve presentazione di circa 4 minuti, le proprie idee imprenditoriali sviluppate nel corso del progetto. Una giuria di esperti premierà le migliori proposte di start-up pensate per contrastare il gender gap e promuovere le parità di genere.“Imprenditrici Domani” è iniziato con due hackathon, organizzati ad aprile negli istituti “Galileo Ferraris” di Molfetta e “Santarelli-De Lilla” di Bari. Qui le studentesse hanno creato le prime proposte di idee imprenditoriali e poi si sono formate autonomamente sulla piattaforma “School Up”. A novembre hanno poi partecipato a un secondo hackathon per perfezionare i propri progetti e realizzare le loro presentazioni, i “mini-pitch”.Il progetto One Stop Shop è realizzato con i fondi del Patto per Bari, in accordo istituzionale tra la Città Metropolitana di Bari e l’Ente nazionale Microcredito con il coinvolgimento attivo di stakeholders locali e nazionali. Si inserisce, inoltre, in una logica di completamento dell’azione della struttura di Porta Futuro Bari per ciò che concerne i servizi rivolti al mondo delle imprese e alle relazioni dirette con gli imprenditori e i potenziali investitori, in un processo di facilitazione e una prospettiva di promozione esterna per innescare dinamiche di attrazione di investimenti nazionali e internazionali sul territorio.Porta Futuro c/o ex Manifattura Tabacchi – via Ravanas, 233 – Bari: 10.30: 0805282318