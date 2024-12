'Mercanti Insieme', a Capurso il Natale premia chi sceglie il commercio locale

CAPURSO - Valorizzare il commercio di vicinato e regalare ai cittadini l'opportunità di vincere fantastici premi grazie agli speciali “coupon Doblone”. Fino al 24 dicembre con "Mercanti Insieme", iniziativa promossa dal Comune di Capurso e dall'associazione commercianti AssComCrea, Capurso si prepara a vivere un Natale speciale. Una formula consolidata che ogni anno coinvolge decine di attività commerciali e artigianali del territorio e che per tutto il mese di dicembre, renderà il fare shopping a Capurso ancora più bello, conveniente e… fortunato!“Mercanti Insieme è un'iniziativa virtuosa – afferma l'assessore al Marketing Territoriale Vito Antonello Ricci – con una duplice finalità: promuovere le attività commerciali e artigianali di Capurso e premiare i cittadini che scelgono di spendere nel nostro paese, rivitalizzando l'economia locale. Pertanto, il mio augurio è rivolto a tutti i negozianti e a tutti i cittadini che parteciperanno, facendola vivere appieno!”Il meccanismo è semplice e coinvolgente: per ogni spesa di almeno 20 euro effettuata nei negozi aderenti, i clienti riceveranno un coupon "Doblone" con cui potranno tentare la fortuna. Grattando la superficie del coupon, sarà possibile scoprire subito se si è tra i vincitori di uno dei 400 premi immediati messi in palio. I vincitori potranno spendere i loro premi – fino a un valore complessivo di 7.500 euro in buoni merce – in uno qualsiasi dei negozi aderenti all'iniziativa, escluso quello in cui hanno effettuato la spesa.Ma non finisce qui. Quest'anno torna anche la super estrazione finale, in programma il 5 gennaio 2025, che mette in palio premi straordinari come una crociera per due persone, una bici elettrica, una TV ultrapiatta e buoni spesa per un totale di 1.000 euro.“Con “Mercanti Insieme”, Capurso conferma il suo impegno a valorizzare il commercio locale, cuore pulsante della nostra comunità” afferma il sindaco Michele Laricchia che aggiunge: “Invito tutti a partecipare con entusiasmo, a scoprire le tante opportunità offerte dai nostri negozi e a vivere un Natale che sappia unire la tradizione al sostegno reciproco. È questo lo spirito che vogliamo portare avanti come comunità. Desidero ringraziare di cuore il presidente di AssComCrea, Francesco Lepore, e l'assessore al Marketing Territoriale, Vito Antonello Ricci, per l'impegno e la passione con cui hanno lavorato all'organizzazione di questa iniziativa”.“Mercanti Insieme”, che vede la partecipazione di oltre 50 commercianti capursesi, non è solo un'occasione per premiare i cittadini, ma rappresenta un invito a sostenere il tessuto economico locale e a riscoprire il piacere di fare acquisti nei negozi di vicinato. Per un Natale all'insegna della comunità, della qualità e dell'attenzione al territorio: questo è il messaggio che Capurso lancia attraverso questa iniziativa.Per maggiori informazioni sull'iniziativa, è possibile consultare i canali ufficiali del Comune di Capurso e di AssComCrea.