Acqua ne abbiamo? Poca…

- I numeri, innanzitutto: con cui non si può mentire, fare ideologia, propaganda, populismo. Eccoli: ogni anno beviamo 14 miliardi di litri di acqua minerale, 200 a testa, spendendo 234 euro cadauno. Siamo il terzo Paese al mondo per consumo di acqua in bottiglia.Ancora: c’è una teoria che vorrebbe le bottiglie di plastica cancerogene. Percorrono, in media, in Italia, 700 km per giungere sulle nostre tavole. Se esposte al sole, le bottiglie distaccano microparticelle, che bevendo ci intossicano.Il settore vale 2 miliardi annui, un’azienda (ma sono multinazionali), spende appena 2 € per imbottigliare 1000 litri di acqua (2 centesimi a litro). Per le concessioni, le Regioni incassano 1/1000 di € a litro. Lo Stato appena 12 milioni di €. Una pacchia!E’ abbastanza? Giammai! Se l’acqua pubblica subisce continui monitoraggi per saggiarne la potabilità, per quella privata pensate non esiste una normativa adeguata, tutto si regge, all’italiana, sull’autocertificazione. Ci sono acque che in 20 anni hanno fatto appena un (auto)controllo. Delle etichette vaghe, barocche, inutile dire. Come delle virtù decantate negli spot pubblicitari: leggende metropolitane, detta meglio: balle!.Non tutti sanno che due Paesi al mondo hanno privatizzato l’acqua: USA e Gran Bretagna. Il servizio, a detta di molti, è peggiorato, spesso l’acqua è inquinata. Business is business. Pare che negli USA ci sono molti decessi per l’uso di questa acqua.Non tutti ricordano che gli italiani, con un referendum popolare, nel 2011 (secoli fa!), hanno detto sì all’acqua pubblica in modo bulgaro: 95,35%.E, purtroppo (dovendoci occupare di Elodie e Tony Effe), pochi sanno che in Italia, al Senato (in Commissione Ambiente) è fermo un ddl che, appunto, vorrebbe privatizzare la gestione degli acquedotti.La domanda, alla Lubrano, nasce spontanea: stiamo per diventare il terzo Paese al mondo per acqua inquinata, e quindi dannosa? Il partito unico che governa (trasversale a destra e sinistra, uniti su tutto, favorevoli a obbligo vaccinale, 16 pacchetti di sanzioni alla Russia, invio di armi ai nazi, attacco sul territorio russo, etc.) punta proprio a questo? Ad avere un’acqua che inquina, l’uomo e l’ambiente? C’è una mano invisibile che tira le fila? La sensazione è che l’acqua italiana è sempre più torbida. E che è bene, come dicono a Torbellamonaca, stare in campana.