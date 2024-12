Acquaviva, il Comune ottiene 400 mila euro per il nuovo canile

ACQUAVIVA DELLE FONTI – Dall’onta della chiusura del canile sanitario da parte della Asl a fiore all’occhiello. E’ questo il percorso che il Comune di Acquaviva intende compiere con il canile comunale. Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio regionale, infatti, è stata approvato un finanziamento di 400 mila euro in favore dell’ente per realizzare una nuova struttura per i cani, su proposta del consigliere regionale Saverio Tammacco.Un risultato storico, che risolve un problema annoso della città e che ha raggiunto il suo culmine solo pochi mesi fa con la chiusura di parte della struttura, a causa di mancanze mai risolte negli anni. Ora, l’amministrazione comunale che ha condotto un’azione incessante verso il Consiglio regionale per raggiungere questo obiettivo, guarda con fiducia al futuro, nell’ottica del benessere degli animali.Il nuovo canile comunale sarà una struttura moderna e funzionale, progettata con spazi dedicati alla cura e alla degenza degli animali. Sarà dotato di aree verdi, ambulatorio veterinario e spazi per attività di adozione.L’obiettivo del Comune è quello di promuovere una gestione sostenibile del randagismo, in collaborazione con associazioni di volontariato e cittadini, e di creare un centro che diventi anche punto di riferimento per l’educazione alla responsabilità verso gli animali.Il sindaco Marco Lenoci, nel ringraziare il consigliere Tammacco e i consiglieri comunali delegati, Alessandro Benevento e Pietro D’Antini, rispettivamente ai fondi Pnrr e randagismo, fa il punto: "Questo finanziamento è il risultato straordinario per la nostra comunità che arriva grazie a un lavoro di squadra. Soprattutto, rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i nostri amici a quattro zampe, perché non è solo una risposta a un problema di randagismo, ma anche un passo importante per rafforzare i valori di civiltà, sensibilità e rispetto che vogliamo promuovere. Il mio invito, ora, è a tutte le realtà locali che hanno a cuore gli interessi dei nostri amici a quattro zampe, a collaborare con noi per far sì che questo progetto diventi una realtà al servizio degli animali e dei cittadini di Acquaviva delle Fonti".