Tavola rotonda a Modugno, 'Dipendenze: informare per prevenire'

“Il mercato degli stupefacenti è diventato sempre più esteso, articolato e complesso, non solo per il proliferare di nuove sostanze psicoattive illecite o per l’apertura di nuovi mercati, ma soprattutto per la varietà delle relazioni che legano i gruppi criminali, alla costante ricerca di alleanze salde, strutture logistiche sicure e nuove opportunità per aumentare i guadagni.”“Anche nel 2023, il mercato è stato gestito da gruppi criminali che non pongono limiti ai confini geografici delle loro attività, dimostrando di essere in grado di superare qualsiasi difficoltà di comunicazione, trasporto e occultamento della droga.”Ecco uno dei motivi per cui il Comune di Modugno e l’associazione Dico NO alla droga Puglia hanno deciso unire le forze e creare un’occasione d’incontro per la cittadinanza.Si tratta di una tavola rotonda dal titolo “Dipendenze, Informare per Prevenire – Giovani e Famiglie: Quale Dialogo?” che si terrà sabato 21 dicembre alle ore 17:30 all’interno della Sala B. Romita presso il Comando della Polizia Locale di Modugno, in Via Giuseppe Maranda, 52 a Modugno.L’incontro inizierà con i saluti istituzionali dell’Ing. Nicola Bonasia, Sindaco del Comune di Modugno, la Dott.ssa Apollonia Fragrassi, assessora alle politiche sociali e dell’Avv. Barbara Fortunato, Presidente dell’O.d.V. Dico NO alla droga Puglia. Modera la Prof.ssa Lucia Vitale e le relazioni saranno a cura della Dott.ssa Doda Renzetti, Segretaria della Società Italiana Alcologia, Dott. Giuseppe poggi, criminologo ed esperto di sostanze stupefacenti e con la testimonianza a cura di Gaetano Cacucciolo.L’Avv. Barbara Fortunato da oltre 20 anni si occupa di diffondere le corrette informazioni sulle dipendenze e sull’abuso di sostanze stupefacenti e sa bene che “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard.Per maggiori informazioni chiama il numero 347.702.3651 (Avv. Barbara Fortunato) o scrivi a noalladrogapuglia@gmail.com