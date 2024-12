Bitritto: salvata dai Carabinieri una donna sospesa nel vuoto al secondo piano

BITRITTO - Attimi di grande tensione si sono verificati alle prime luci dell’alba a Bitritto, in via Petragallo, dove i Carabinieri sono intervenuti per salvare una donna in grave pericolo. Erano circa le 4 del mattino quando un passante ha segnalato la presenza di una donna sospesa nel vuoto al secondo piano di un palazzo.

L’intervento dei militari è stato tempestivo e risolutivo. Dopo aver raggiunto l’edificio, i Carabinieri hanno forzato la porta accanto all’abitazione della donna per accedere al piano superiore. Da lì, tramite il terrazzo, sono riusciti a trarla in salvo, evitando così una potenziale tragedia.

La donna, che soffre di problemi psichiatrici, è stata poi affidata alle cure del personale del 118, prontamente intervenuto sul posto per garantirle l’assistenza medica necessaria.