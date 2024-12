Al Demodè 'La notte delle cover' con la band 88max

MODUGNO - Venerdì 20 dicembre, al Demodé Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, si terrà il party “La notte delle cover”, durante il quale si esibiranno gli 88max, tribute band degli 883 e di Max Pezzali.Gli 88max sono una cover band salentina formatasi nel 2011 e composta da Giampaolo Notaro in voce, Francesco Biasi alla chitarra acustica, Marco Scarciglia a quella elettrica, Giuseppe Iaia al basso e Giuseppe Antonini a tastiere e synth. Con all’attivo oltre 300 live in tutt’Italia, da Nord a Sud, questo gruppo continua a riscuotere enorme successo sia nei club che nelle piazze, con l’intento di ripercorrere il percorso e il contributo che il cantautore di Pavia ha dato al panorama musicale italiano, partendo dalla storica “Hanno ucciso l’uomo ragno” del 1992 e arrivando sino ai giorni nostri con la più recente “L’universo tranne noi” del 2013, e tutti i più grandi successi che hanno caratterizzato la band lombarda.L’intenso sound e l’incredibile somiglianza vocale tra Giampaolo Notaro, cantante degli 88max, e Max Pezzali, lascia ad ogni concerto il pubblico senza parole. Disinvoltura sul palco, grande carica e preparazione musicale sono gli ingredienti fondamentali di questa band che promette uno spettacolo dal sound potente e un groove ricco di emozioni, in uno spettacolo di oltre due ore di musica durante il quale verranno proposti 40 brani presentati sotto forma di medley per apprezzare a pieno la musica della voce di “Come mai”, “Con un deca” e “Sei un mito”, hit intramontabili che saranno proposte tra le altre in versione originale ma anche ri-arrangiate in chiave rock e dance. La serata, organizzata in collaborazione con il lido Cala Cerasa di Monopoli (Ba), proseguirà dopo la mezzanotte con il dj-set di Gigi Nicoli e Mads, accompagnati dalla voce di Leo Pesole.Demodé Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)Infoline: 3397360006Apertura porte: 21.00