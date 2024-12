Al Policlinico di Bari gravidanza completata con successo da una donna affetta da epidermolisi bollosa

“L’eccezionalità di questo parto, di cui ci sono solo altri 3 casi documentati in Italia, non rappresenta solo un esempio di resilienza da parte della paziente - spiega la prof. Vimercati - ma anche un messaggio di speranza per tutte le persone che convivono con malattie rare, dimostrando che, con il giusto supporto medico, è possibile affrontare le difficoltà più impegnative. La gravidanza è stata gestita con una cura e un approccio multidisciplinare, che si rivelano essenziali per il trattamento di patologie complesse come l'epidermolisi bollosa”.

BARI - Una donna affetta da epidermolisi bollosa distrofica recessiva, nella sua forma grave, ha intrapreso e concluso con successo una gravidanza al Policlinico di Bari, superando le difficoltà legate a questa rara e debilitante malattia genetica. Questa malattia, nota anche come "sindrome dei bambini farfalla", colpisce circa 1 bambino su 82.000 nati, rende la pelle estremamente fragile, provocando la formazione di lesioni anche a causa di frizioni o lievi traumi.A un anno di distanza dal parto la paziente è tornata con la sua bambina, che non ha ereditato la malattia, per abbracciare e ringraziare l’equipe multidisciplinare che le ha garantito l'assistenza necessaria durante tutte le fasi della gravidanza e del parto: la prof.ssa Antonella Vimercati, dell'unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia, dalla dottottoressa Katarzyna Trojanowska, dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione II e dalla dottoressa Lucia Lospalluti, responsabile del centro malattie rare epidermolisi bollosa adulti dell’unità operativa di Dermatologia universitaria, diretta dalla prof. Caterina Foti.