Antonio Di Lorenzo presenta 'The Sweet Survivor' per la 42ª Stagione concertistica di Fasano Musica con Javier Girotto

FASANO - Lunedì 30 dicembre 2024, alla vigilia di San Silvestro, il noto batterista, percussionista e compositore Antonio Di Lorenzo sarà il protagonista di un concerto imperdibile al Teatro Kennedy di Fasano, in occasione della 42ª stagione concertistica di Fasano Musica. A partire dalle 20:30, Di Lorenzo presenterà il suo ultimo album, The Sweet Survivor, un concept album che segna un traguardo importante nella sua carriera musicale.

Il concerto sarà un'occasione unica per ascoltare dal vivo il sesto lavoro da solista di Di Lorenzo, pubblicato per Bumps Records e disponibile su tutte le piattaforme digitali, CD, vinile e cassetta. Con lui sul palco, una line-up d’eccezione composta da musicisti di spicco: Dado Penta al basso, Vito Topputo alla chitarra, Davide Saccomanno al piano e voce, e una sessione fiati straordinaria con Sabino Fino al sax tenore, Claudio Chiarelli al sax contralto, Gabriele Mastropasqua al sax baritono, Mino Lacirignola alla tromba. In qualità di special guest internazionale, il famoso sassofonista argentino Javier Girotto arricchirà la performance con il suo sax soprano.

Un album e una carriera di successi

The Sweet Survivor è l'album più maturo di Antonio Di Lorenzo, che lo dedica a sua madre e ai suoi amici musicisti recentemente scomparsi, come Gianni Lenoci. Il disco, registrato tra Puglia, New York, Los Angeles e Londra, include collaborazioni con artisti di fama mondiale come Marc Ribot (chitarra) e John Medeski (pianoforte). L'album mescola sonorità vintage, elettronica, e sample di grandi figure come il sassofonista Massimo Urbani e Martin Luther King, offrendo una riflessione sulla sopravvivenza e sulla resilienza.

Di Lorenzo è considerato uno dei più grandi batteristi italiani, con una carriera che lo ha visto collaborare con leggende del jazz come Steve Lacy, Lee Konitz, e Dave Liebman. Il suo stile e la sua abilità lo hanno portato a vincere numerosi premi, tra cui l'Universal Audio Award nel 2020 e il Leone d'Argento alla Biennale di Venezia.

Un'esibizione straordinaria con Javier Girotto

Per rendere ancora più speciale la serata, il concerto vedrà la partecipazione di Javier Girotto, uno dei più versatili saxofonisti del jazz contemporaneo. Nato in Argentina, Girotto è celebre per il suo approccio innovativo al jazz e per la sua passione per la musica argentina, in particolare il tango. La sua collaborazione con Di Lorenzo promette di creare un'atmosfera unica, grazie alla combinazione dei suoi strumenti (sax soprano, baritono e flauti) e alla sua capacità di mescolare jazz, sperimentazione e contaminazione musicale.

Dettagli del Concerto

L'ingresso al concerto sarà alle 20:00, con inizio alle 20:30. I biglietti sono disponibili in prevendita tramite il sito web di Fasano Musica e su Vivaticket. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 379 1131848 o inviare una mail a fasanomusica@libero.it.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e per chi vuole vivere una serata di grande qualità artistica, che concluderà l’anno in bellezza con Antonio Di Lorenzo e la sua band d'eccezione.