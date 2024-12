Allerta meteo: venti di burrasca in arrivo sulla Puglia e su gran parte d’Italia

BARI – La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per la giornata di domani, domenica 8 dicembre 2024, a causa di forti venti e mareggiate che interesseranno diverse regioni italiane, inclusa la Puglia.

Le previsioni

A partire dalle prime ore di domenica e per le successive 24-36 ore, si prevedono:

Venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali sulla Sardegna, con raffiche che potranno raggiungere intensità di burrasca forte;

sulla Sardegna, con raffiche che potranno raggiungere intensità di burrasca forte; Venti intensi anche su Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia;

anche su Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia; Forti mareggiate lungo le coste più esposte, con condizioni marine proibitive.

Nello specifico, per la Puglia è stato emesso un bollettino di allerta gialla per rischio vento valido dalle ore 00:00 di domenica 8 dicembre e per le successive 24 ore. Sono attesi venti meridionali di intensità da forte a burrasca su tutto il territorio regionale.