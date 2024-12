Serie B, il Bari batte il Cesena 1-0 al 'San Nicola': Dorval decisivo

La cronaca del match

Il Bari parte con determinazione e al 16’ si rende pericoloso con Mantovani, che di testa sfiora il bersaglio grosso. Poco dopo, al 24’, è Adamo a impensierire la difesa avversaria con un tiro che lambisce il palo.

La svolta arriva al 33’, quando Novakovich pennella un cross perfetto per Dorval, bravo a infilare il portiere ospite con un colpo di testa preciso. Quattro minuti più tardi, Maita va vicino al raddoppio, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta.

Al 40’, un brivido per i padroni di casa: Ciofi del Cesena segna, ma il VAR interviene per annullare la rete per fuorigioco. Sul finire della prima frazione, Shpendi prova a pareggiare di testa, ma la sua mira è imprecisa.

Nel secondo tempo, il Cesena alza il ritmo alla ricerca del pari. Al 12’, Mantovani, ancora protagonista per il Bari, calcia fuori di poco. Al 17’, è Berti per il Cesena a sfiorare il gol con un tiro insidioso.

Le occasioni si susseguono: al 33’, Cissè, di testa, manca una grande opportunità per chiudere la partita. Sul finale, al 40’, Chiarello spreca una chance che avrebbe potuto rimettere in discussione il risultato.

Verso la prossima sfida

Grazie a questa vittoria, il Bari conquista tre punti importanti e guarda con fiducia al prossimo impegno. Nella diciassettesima giornata, i biancorossi saranno impegnati venerdì 13 dicembre, alle 20:30, contro il Pisa, all’“Arena Garibaldi”.

Il Bari, rinfrancato dal successo, proverà a dare continuità al proprio cammino in un campionato sempre più equilibrato e combattuto.