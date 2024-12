Alycia Parks trionfa al WTA 125 di Angers: battuta Belinda Bencic in finale

FRANCESCO LOIACONO - La statunitense Alycia Parks si è aggiudicata il titolo del torneo WTA 125 di Angers, in Francia, superando in una finale combattuta la svizzera Belinda Bencic con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-0. Questo successo segna il quinto titolo WTA della carriera per Parks, dopo i trionfi ad Angers nel 2022, Lione nel 2023, e Varsavia e Gaiba nel 2024.

La finale: un match ricco di emozioni

Nel primo set l’equilibrio è stato totale, con entrambe le giocatrici che hanno mostrato grande solidità. Si è giunti inevitabilmente al tie-break, dove Parks ha sfruttato un rovescio preciso per prevalere sulla sua avversaria.

Nel secondo set, Belinda Bencic ha trovato un ritmo migliore, utilizzando i suoi top spin per mettere in difficoltà Parks. L’americana ha provato a resistere con i suoi pallonetti, ma la svizzera si è imposta per 6-3, portando il match al terzo set.

L’ultimo parziale ha visto una Alycia Parks dominante: con un servizio potente e colpi lungolinea efficaci, l’americana ha chiuso con un netto 6-0, dimostrando grande superiorità e mettendo fine alla resistenza della sua avversaria.

Il percorso verso la finale

Belinda Bencic , testa di serie del torneo, ha raggiunto la finale superando in semifinale la ceca Dominika Salkova con un netto 6-1, 6-2 .

, testa di serie del torneo, ha raggiunto la finale superando in semifinale la ceca con un netto . Alycia Parks, invece, ha dovuto lottare per prevalere nella seconda semifinale contro la tedesca Mona Barthel, vincendo con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-3.

Un traguardo importante per Parks

Con questa vittoria, Alycia Parks consolida la sua posizione nel circuito WTA, dimostrando una crescita costante e un gioco sempre più maturo. Il successo ad Angers conferma il feeling speciale dell’americana con questo torneo, già vinto nel 2022, e accresce il suo palmarès a cinque titoli.

Un risultato che la proietta con fiducia verso i tornei del 2025.