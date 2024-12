Foggia in emergenza: Murano e Camigliano Ko, salteranno il Picerno

FOGGIA - Il Foggia deve fare i conti con una serie di infortuni che complicano il cammino nel girone C di Serie C. Durante la vittoriosa trasferta contro il Messina al “San Filippo” nella diciottesima giornata di andata, conclusasi con un netto 3-0, l'attaccante Jacopo Murano e il difensore Agostino Camigliano hanno subito gravi infortuni muscolari che li terranno lontani dal campo per diverse settimane.

Murano ha riportato uno stiramento alla coscia sinistra, mentre Camigliano è stato fermato da una lesione muscolare alla gamba destra. Entrambi salteranno sicuramente la prossima partita, in programma domenica 15 dicembre alle 19:30 contro il Picerno allo stadio "Zaccheria", valida per la diciannovesima giornata di andata.

Ritorno previsto per gennaio o febbraio 2025

Le condizioni dei due giocatori preoccupano lo staff medico del Foggia. I tempi di recupero previsti indicano che potrebbero rientrare soltanto a gennaio o febbraio del 2025, il che significa che il tecnico Luciano Zauri dovrà trovare soluzioni alternative non solo per il match contro il Picerno, ma probabilmente anche per le successive gare.

Ulteriori assenze e sfida cruciale

La situazione del Foggia è resa ancora più complicata dalle assenze di altri giocatori. Santaniello e Sarr, anch'essi indisponibili per infortunio, aumentano l’emergenza nella rosa pugliese. Nonostante le difficoltà, il Foggia dovrà cercare di ottenere i tre punti contro i lucani per avvicinarsi alla zona play-off, un obiettivo che rimane alla portata ma richiederà uno sforzo collettivo da parte della squadra.

La partita contro il Picerno rappresenta una sfida cruciale per il Foggia, che dovrà dimostrare resilienza e capacità di adattarsi a una situazione di emergenza. I tifosi si aspettano una prova di carattere da parte della squadra, nonostante le numerose defezioni.