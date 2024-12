Andria, consegnato il nuovo mercato ortofrutticolo

ANDRIA - L’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, ha partecipato ieri, 27 dicembre, ad Andria alla consegna alla città del nuovo mercato ortofrutticolo situato tra Viale della Costituzione e Via Catullo, realizzato da Ferrotramviaria con un finanziamento regionale di 3.750.000 euro. Erano presenti anche i rappresentanti della società ferroviaria e il sindaco di Andria, Giovanna Bruno.L’intervento si è reso necessario poiché la presenza del mercato ortofrutticolo nell’area tra Via Barletta/Via Vecchia Barletta creava interferenza con i lavori di interramento della linea ferroviaria e della stazione nel centro urbano di Andria e costruzione della nuova fermata Andria Nord relativi al Grande Progetto di “Adeguamento ferroviario dell’Area Metropolitana Nord Barese” finanziato dalla Regione con soggetto attuatore Ferrotramviaria. Si è dovuto quindi scegliere una nuova area di oltre 12mila metri quadrati in zona PIP dove realizzare un nuovo mercato ortofrutticolo, con box coperti, galleria commerciale centrale, punti ristoro, servizi igienici, adeguate aree di carico e scarico e parcheggio. Con un ulteriore finanziamento regionale di 300.000 euro verranno inoltre realizzate opere di completamento da parte del Comune di Andria.“Oggi abbiamo visitato un cantiere chiuso da Ferrotramviaria in tempi piuttosto rapidi, i cui lavori sono andati di pari passo con quelli dell’interramento dei binari e della realizzazione delle nuove stazioni in città – ha detto l’assessore Ciliento -. Cantieri importanti, che hanno creato disagi ai cittadini e che li hanno costretti a cambiare abitudini nei loro spostamenti, ma, lo ribadisco, a fronte di questi disagi entro il 2025 il volto della città cambierà in meglio, la viabilità sarà più fluida e sicuramente il nuovo mercato ortofrutticolo, che entrerà in funzione entro l’estate, risulterà essere una struttura moderna, funzionale e facilmente raggiungibile.”