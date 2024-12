Bari-Spezia: l'ultima del 2024 al San Nicola

Ssc Bari fb





Per fermare lo Spezia, terzo con 38 punti, il Bari dovrà centrare il quarto successo interno di questo campionato per abbandonare l'ottavo posto e per rioccupare quelle posizioni di classifica più convenienti in chiave playoff. Battere i liguri, però, non sarà sufficiente per i pugliesi che, fermi a 24 punti, dovranno sperare nelle sconfitte delle inseguitrici Palermo, Modena e Carrarese, oltre che nei passi falsi di Cesena e Catanzaro, rispettivamente posizionati al sesto e al settimo posto di classifica.





Il Bari non vince sullo Spezia dal 6 settembre 2015, quando, nella gara valida per la prima giornata della Serie B 2015-2016, si impose per 4-3 sui spezzini. Quel successo, ottenuto dai galletti in un caldo pomeriggio estivo di 9 anni fa, rientra nel bilancio dei precedenti in B fra Bari e Spezia. Esso pende a favore dei biancorossi, in vantaggio sui bianconeri con 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.



Chiudere il 2024 con una vittoria che riporti serenità e ottimismo per il 2025 nell'ambiente biancorosso, dopo la terza sconfitta consecutiva subìta a Palermo nel giorno di Santo Stefano. E' la missione che impegnerà il Bari nell'ultima gara dell'anno solare al San Nicola, in programma alle ore 15.00 di domenica 29 dicembre. Avversario di turno sarà lo Spezia che, nell'incontro valido per la prima giornata del girone di ritorno della Serie B 2024-2025, arriverà a Bari per vincere e scavalcare il Pisa al secondo posto, in caso di sconfitta dei toscani che affronteranno la Sampdoria al Marassi.