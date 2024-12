Ostuni, presentazione del libro 'Per diventare Eduardo' di Giuliano Pavone

"Per diventare Eduardo" - Un tributo a Eduardo de Filippo per il 40° Anniversario dalla morte.





OSTUNI (BR) - Espressioni d'Arte è orgogliosa di annunciare la presentazione del libro "Per diventare Eduardo", scritto da Giuliano Pavone e pubblicato da Laurana Editore, che si terrà sabato 28 dicembre 2024 alle 18:30 presso la Chiesa dello Spirito Santo di Ostuni.





Questo evento rappresenta un'importante celebrazione del genio di Eduardo de Filippo, uno dei più grandi drammaturghi italiani, a quarant'anni dalla sua scomparsa.





La serata prenderà il via con Ruggero Cairo, presidente dell’Associazione, che aprirà l'evento con i suoi saluti, per poi dare spazio a un interessante colloquio tra l’autore Giuliano Pavone e Ferdinando Sallustio. Insieme esploreranno non solo la vita e l'opera di Eduardo, ma anche l'influenza duratura che il suo lavoro continua ad avere sul panorama teatrale contemporaneo.





Il libro di Pavone offre una riflessione profonda e affascinante su ciò che significa "diventare Eduardo", intrecciando aneddoti personali, analisi critiche e tributi alla creatività e all'umanità dell'artista.





Leggeranno e reciteranno brani di Eduardo le attrici Lilia Pacifico e Marisa Zigrillo.





L'invito è esteso a tutti gli appassionati di teatro, arte e cultura a partecipare a questa serata imperdibile, dove arte e memoria si fonderanno in un omaggio sincero a Eduardo de Filippo.





INFORMAZIONI:

Ostuni (Brindisi)

Chiesa dello Spirito Santo

Via Roma, nei pressi di Piazza della Libertà

ore 18:30

ingresso libero

Info: 346388551