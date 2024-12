Masterchef torna in Puglia: a Lecce per una puntata speciale di 'Masterchef Magazine'

LECCE - La Puglia torna ad essere interprete del talent show “culinario” di Sky. Lo sarà proprio il giorno di Capodanno, mercoledì 1 gennaio 2025 alle 19.35 su Sky 1 e Now, per “Masterchef Magazine”. Si tratta della rubrica esterna che dà spazio alle storie degli ex concorrenti delle passate edizioni che, dopo l’esperienza di MasterChef, hanno deciso di seguire la loro passione riuscendo a raggiungere importanti obiettivi.Protagonisti della puntata di Capodanno sarà la Chef leccese Annamaria Magi, che ha partecipato a MasterChef 9, del ristorante L’Oca Fifì di Lequile, in provincia di Lecce. Nella cornice dei luoghi in cui quotidianamente lavora, attraverso un’intervista la chef salentina racconterà il passato e, soprattutto, quello che oggi è diventata la sua attività professionale. Non mancherà il coinvolgendo anche i suoi compagni di “avventura”.Il programma “Masterchef Magazine”, è stato realizzato col supporto di Apulia Film Commission.