Andria, spaccia ad un passo dalla Questura: arrestato dalla Polizia di Stato

In particolare, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani, a seguito di perquisizione domiciliare, ha rinvenuto, presso l’abitazione del soggetto, sita ad Andria a pochi metri dalla locale Questura, cocaina già suddivisa in dosi per un peso complessivo di gr. 53,00, nonché materiale di confezionamento, ed un telefono cellulare, tutti elementi fattuali tendenti a dimostrare le illecite condotte del prevenuto in materia di stupefacenti.



La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha poi chiesto ed ottenuto la convalida dell’arresto e l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.



L’attività in parola fa seguito a numerosi arresti eseguiti nell’ultimo periodo a carico di altrettanti soggetti andriesi, individuati dagli investigatori della Questura tra gli spacciatori più attivi nella “piazza” andriese.



Occorre precisare che, la posizione dell’indagato è al vaglio dell’Autorità giudiziaria e che lo stesso non può considerarsi colpevole sino ad una sentenza definitiva di condanna.

ANDRIA - Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Andria, recentemente incrementata su input del Questore Bat, la Polizia di Stato ha perquisito un’abitazione nei pressi degli Uffici di Via dell’Indipendenza, arrestando - per detenzione illegale di cocaina - un quarantasettenne del posto, già gravato da precedenti specifici, nonché destinatario dell’Avviso Orale emesso dal Questore.