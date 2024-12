Piemontese: 'Farmacisti e farmacie, pilastri del sistema salute in Puglia'

BARI - Le farmacie pugliesi si confermano punto di riferimento centrale per la salute dei cittadini, con un impegno che spazia dalla prevenzione ai vaccini, dalle cure quotidiane all’accesso semplificato a visite e esami. È quanto emerso durante l’incontro di ieri sera tra il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, e il direttivo di Federfarma Puglia, su invito del presidente Vito Novielli.“I farmacisti e le farmacie sono nostri alleati preziosi su tutti i fronti più popolari del sistema sanitario regionale – ha dichiarato Piemontese – perché sono luoghi di prossimità e fiducia, dove innovazione e vicinanza ai bisogni delle persone, dei quartieri, delle aree interne e delle zone rurali si incontrano per garantire un servizio sempre più accessibile e di qualità”.Con 8 milioni di euro di fondi derivanti dalla Legge 205 del 2017, la Regione Puglia ha attivato progetti innovativi nell’ambito della Farmacia dei Servizi, alcuni già conclusi con successo, come l’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico.Altri sono in corso sul delicato fronte della prevenzione: dal monitoraggio dell’aderenza alla terapia per l’ipertensione arteriosa, per il diabete e per la broncopneumopatia cronica ostruttiva, allo screening per il sangue occulto nelle feci che è cruciale per prevenire il tumore del colon-retto.Su quest’ultima attività, il presidente di Federfarma Puglia ha condiviso il dato dei 130 mila test attivati con i campioni raccolti dalle farmacie pugliesi, il 5 per cento dei quali hanno evidenziato valori positivi.Tra i progetti attivi ci sono anche la ricognizione farmacologica e lo screening del diabete non noto e la somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2. A questi si aggiunge il progetto finanziato con 1 milione e 300 mila euro di fondi regionali, avviato a ottobre scorso, che ha esteso la possibilità di somministrare vaccini antinfluenzali direttamente in farmacia, nell’ambito della campagna vaccinale 2024-2025.“Con le farmacie abbiamo trasformato un’idea di prossimità in realtà concreta, portando servizi essenziali a un passo da casa, anzi: per usare la felice formula del presidente Novielli, la farmacia è concepita dai cittadini come una casa in cui provvedere alla propria salute con meno stress e fatica”, ha aggiunto Piemontese che era accompagnato dal dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza integrativa della Regione Puglia, Paolo Stella.Grazie a un accordo con le farmacie pugliesi recentemente prorogato fino al 31 dicembre 2025, la Regione Puglia garantisce anche la distribuzione dei farmaci che garantiscono di continuare a casa la terapia seguita in ospedale e gli ausili diabetici, per cui ogni anno le farmacia distribuiscono 4 milioni di confezioni di farmaci cosiddetti PHT e 140 milioni di unità di ausili diabetici, grazie a uno stanziamento della Regione Puglia di 27 milioni e mezzo per i farmaci PHT e di 12 milioni di euro per gli ausili diabetici.Guardando al futuro, sarà rafforzata la rete delle farmacie rurali e si sta valutando la possibilità di coinvolgere le farmacie anche nella dispensazione di alimenti per persone con malattie renali attraverso un sistema di voucher, seguendo il modello già attivo per la celiachia.“Questa potrebbe essere un’altra svolta, per rendere più semplice e dignitosa la vita delle persone affette da patologie croniche e consentire loro una scelta più ampia e varia di alimenti”, ha sottolineato Piemontese, ringraziando il presidente di Federfarma “per il garbo e l’impegno con cui rappresenta una categoria fondamentale per il nostro sistema sanitario regionale”.