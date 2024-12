Approvata la Legge di Bilancio 2024, Emiliano: 'Fatte cose straordinarie'

BARI - La Regione Puglia ha approvato la Legge di Bilancio 2024, un provvedimento che il presidente Michele Emiliano definisce “straordinario” per i risultati raggiunti e le misure adottate a favore della collettività.

“Abbiamo messo in sicurezza definitivamente l'acqua pubblica, rispettando il referendum in materia, e abbiamo assegnato alla proprietà dei pugliesi l’Acquedotto Pugliese. Questo è un risultato storico, condiviso e approvato all’unanimità da tutti i consiglieri,” ha dichiarato Emiliano, sottolineando l'importanza del consenso democratico raggiunto su molte delle norme incluse nel bilancio.

Misure per le categorie più vulnerabili

Tra i punti salienti, il presidente ha evidenziato il forte impegno della Regione per il sostegno alle fasce più deboli. “Ci sono misure fondamentali per le persone in difficoltà, in particolare per l'autismo e altre esigenze quotidiane che riguardano giovani, disoccupati e chi vive in condizioni di fragilità,” ha aggiunto Emiliano.

Questa Legge di Bilancio, secondo il presidente, rappresenta un passo significativo nel garantire diritti essenziali e migliorare le condizioni di vita dei pugliesi, attraverso interventi concreti che guardano al benessere della comunità.

Con il via libera alla manovra, la Giunta regionale si prepara ora a mettere in pratica le misure previste, con l’auspicio che queste soddisfino le aspettative della popolazione pugliese.