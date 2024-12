Bari, grande festa al Giardino di Santa Rita: una serata di gioia e magia natalizia

BARI - Ieri sera, presso il suggestivo Giardino di Santa Rita nel Quartiere San Paolo di Bari, si è svolta una grande festa che ha regalato emozioni indimenticabili a grandi e piccini. Sin dal primo pomeriggio, nonostante il freddo pungente, il pubblico ha affollato la piazza in attesa del momento clou: la spettacolare discesa di Babbo Natale dal famoso murale di Santa Rita.

Alle 18:00 circa, il sogno di tantissimi bambini ha preso vita. L’atmosfera si è trasformata in un magico scenario natalizio, grazie ai canti natalizi e all’accompagnamento di una banda musicale che ha saputo scaldare i cuori dei presenti.

Non sono mancati i doni per tutti i bambini presenti, resi possibili grazie al ricavato volontario dei calendari di Santa Rita 2025, che sono ancora disponibili per chi volesse contribuire a questa meravigliosa iniziativa.

Prossimo appuntamento: festa dell’Epifania

Il prossimo evento si terrà giovedì 3 gennaio 2025 alle ore 18:30, sempre presso il Giardino di Santa Rita, situato all'angolo tra via Giovanni Candura e via Pacifico Mazzoni, nel Quartiere San Paolo. Un’altra serata speciale dedicata alla Festa dell’Epifania, che promette di essere altrettanto memorabile.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Comando dei Vigili del Fuoco di Bari per il loro prezioso contributo all’evento, reso possibile grazie all’instancabile impegno del responsabile Michele Genchi e di tutti i volontari coinvolti.

La magia del Natale continua a brillare nel Quartiere San Paolo!