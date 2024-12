Serie C: il Cerignola pareggia 3-3 contro la Juventus Next Gen al Monterisi

Nel secondo tempo al 12’ Afena Gyan dei bianconeri per poco non riesce a realizzare una rete. Al 16’ il Cerignola realizza il terzo gol con Salvemini, girata di sinistro su passaggio di Ruggiero. Al 24’ la Juventus Next Gen accorcia le distanze con Afena Gyan, rasoterra di destro su cross di Guerra. Al 29’ Paolucci su punizione non inquadra la porta. Al 42’ la Juventus Next Gen pareggia con Semedo, tocco al volo su cross di Puzcka. Al 43’ Ruggiero degli ofantini sfiora la rete.





Il Cerignola è terzo in classifica con 35 punti. La Juventus Next Gen è quartultima con 18 punti.

Il Cerignola pareggia 3-3 contro la Juventus Next Gen al “Monterisi” nella ventesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo all’11’ la juventus Next Gen passa in vantaggio con Palumbo su punizione. Al 19’ Jallow dei pugliesi va vicino al pareggio. Al 29’ il Cerignola pareggia con Visentin, tocco al volo di destro su passaggio di Capomaggio. Al 35’ il Cerignola passa in vantaggio con Tascone di testa su cross di Tentardini. Al 42’ Paolucci sfiora la rete.