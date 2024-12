Puglia d’inverno: il fascino discreto della bassa stagione

LECCE - Siamo ufficialmente entrati nella stagione invernale, che ogni anno sembra farsi più calda, ma porta con sé l'opportunità di vivere nuove esperienze turistiche. Lontano dalla frenesia estiva, la regione si trasforma in una meta accogliente e autentica, pronta a offrire tradizioni, sapori e panorami unici sotto una luce diversa. La Puglia, nota per le sue spiagge dorate e i tramonti estivi, sa incantare anche quando le temperature scendono. L'inverno è il momento ideale per scoprire questa regione da una nuova prospettiva: tra borghi suggestivi, tradizioni antiche e un ritmo di vita più lento, la Puglia in inverno regala esperienze autentiche lontane dalla folla.La bassa stagione trasforma i luoghi più iconici in destinazioni da vivere con calma. Alberobello, famoso per i suoi trulli, offre in inverno un’atmosfera intima e quasi da favola. I vicoli desolati permettono di immergersi nella storia senza la pressione del turismo di massa. Lo stesso vale per Locorotondo e Ostuni: la “Città Bianca” brilla ancora di più con le sue luminarie natalizie.L’inverno pugliese è animato da eventi che uniscono fede, folklore e convivialità. Uno dei più attesi è la Fòcara di Novoli, a gennaio, dove viene accesa un’enorme pira per celebrare Sant’Antonio Abate. Otranto, invece, ospita l’Alba dei Popoli, una manifestazione che festeggia il primo sorgere del sole sul nuovo anno. Concerti, mercatini e spettacoli di luce rendono questi eventi imperdibili.La cucina pugliese in inverno è una vera celebrazione dei sapori autentici e della convivialità. È il momento ideale per gustare le orecchiette al ragù, i lampascioni sott’olio e i dolci natalizi come le cartellate al vincotto. Non mancano esperienze enogastronomiche uniche, come le degustazioni di Primitivo nelle cantine di Manduria o una cena in una masseria riscaldata dal camino. Per chi cerca una pausa rilassante, il Gargano offre sentieri tra uliveti e boschi, con panorami mozzafiato anche in inverno. Monte Sant’Angelo, con il suo santuario patrimonio UNESCO, invita a un viaggio tra spiritualità e storia. Le terme di Santa Cesarea, invece, offrono un’esperienza rigenerante, perfetta per affrontare il freddo.L’inverno è il momento ideale per adottare un approccio slow al viaggio. Esplorare i borghi meno conosciuti, come Cisternino o Martina Franca, significa scoprire una Puglia autentica, fatta di incontri con gli abitanti locali e tradizioni che resistono al tempo. Lecce, un museo a cielo aperto, è la perla culturale del Salento dove girare per borghi, chiese e godere dell’atmosfera natalizia che dà un tocco magico a tutta la città.La Puglia in inverno non è solo una destinazione alternativa: è un invito a scoprire il cuore pulsante di una regione che continua a sorprendere. Che si cerchi relax, cultura o buon cibo, questa terra sa come accogliervi, anche nei mesi più freddi. (Federico Aversa)