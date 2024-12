Bari, al via domani il programma di eventi natalizi del Municipio II con l’iniziativa 'Natale al parco Morvillo'

BARI - Parte domani la lunga programmazione di eventi natalizi promossi dal Municipio II. A inaugurare il cartellone degli appuntamenti l’iniziativa “Natale al parco Morvillo”, in programma domani, sabato 7 dicembre, e domenica 8 dicembre, con una serie di iniziative organizzate nel parchetto adiacente a parco 2 Giugno che coinvolgeranno i residenti, soprattutto i più piccoli e le loro famiglie.Domani, alle ore 17, il via alle attività sarà dato con l’accensione dell’albero del Municipio II, cui interverrà la presidente Alessandra Lopez.Alle ore 17.30 è prevista l’esibizione dell’orchestra dell’istituto scolastico De Amicis-Laterza-Monte San Michele e della fanfara dell’istituto Massari-Galilei, che accompagneranno i visitatori tra le bancarelle dei mercatini artigianali e alimentari allestiti per l’occasione. Per i bambini sarà possibile trascorrere il pomeriggio nella Casetta di Babbo Natale, animata da un giocoliere e dai personaggi Elfo e Natalina alle prese con giochi, lavoretti e truccabimbi. La serata si concluderà alle ore 20 con i canti del coro gospel “Sister in act”.Domenica 8 dicembre, invece, i mercatini saranno aperti a partire delle ore 10: alla stessa ora la street band “Bee Band” darà il via a un’esibizione dal vivo con brani natalizi.Alle ore 17, infine, riaprirà la Casetta di Babbo Natale con i suoi personaggi impegnati a far divertire i piccoli.