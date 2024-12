Bari, appuntamento con la rassegna “Notti di Stelle winter”: sul palco ''Colapesce Dimartino Symphonic”

BARI - Penultimo appuntamento col live sinfonico della rassegna “Notti di Stelle winter” martedì 10 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Petruzzelli. In scena Colapesce Dimartino, duo italiano tra i più amati e iconici, che approda a Bari in una veste inedita, pronto a regalare al pubblico un'esperienza musicale del tutto nuova. I due artisti siciliani, accompagnati dall'Orchestra della Magna Grecia diretta da Davide Rossi, presenteranno un programma che unisce il loro repertorio indie-pop a sonorità sinfoniche, mescolando il meglio della musica contemporanea con l’eleganza e la maestosità delle sonorità orchestrali, “marchio di fabbrica” della vincente formula del live sinfonico. Lorenzo Urciullo (Colapesce) e Antonio Di Martino (Dimartino) sono sulla cresta dell'onda da anni, capaci di conquistare il pubblico con successi come "Musica Leggerissima" e “Splash”. Dopo il successo del loro album "Lux Eterna Beach" e di un tour invernale tutto esaurito, questo concerto al Petruzzelli rappresenta l'occasione per ascoltarli in una veste sinfonica ricca di sfumature, così come lo sono i loro testi, e che probabilmente diventerà una delle ultime occasioni per salutare il duo prima della loro “separazione artistica”.

Il sound fortemente identitario della coppia si arricchisce, in questa occasione, di nuovi colori grazie agli arrangiamenti orchestrali curati da Davide Rossi, celebre per le sue collaborazioni con artisti come Coldplay, Depeche Mode e Goldfrapp. Co-protagonista sul palco l'Orchestra della Magna Grecia, ancora una volta complice in un viaggio in grado di riscoprire la profondità che si annida nel corpo di una musica così leggera da diventare “leggerissima”, come voleva il titolo del brano con cui nel 2021 hanno conquistato per la prima volta il premio della Sala Stampa del Festival di Sanremo intitolato a Lucio Dalla.

Un itinerario, in versione sinfonica, tra canzoni che raccontano il quotidiano e l’esistenziale, con ironia e poesia, ora elevate da un’orchestra che dà loro nuove ali. Il risultato, uno spettacolo cucito sapientemente per esaltare testi e melodie in una veste orchestrale inedita: da non perdere.

L’83ª stagione della Camerata è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Bari e sostenuta da quattro realtà imprenditoriali del territorio attraverso l’Art Bonus: Garofoli Spa, Studio Legale Verile, Gruppo Salatto e Levante Logistica srl.

Ultimissimi biglietti disponibili in vendita da € 15 a € 44 presso la sede della Camerata in Via Sparano 141, Bari (dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio, sabato solo mattina), anche con Carte Culture e Carta Docente, e online sui siti web ufficiali www.cameratamusicalebarese.it e www.webtic.it.

