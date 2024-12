Bari, 'In dialogo con il restauro': laboratorio aperto di restauro per giovani studenti nella chiesa di San Martino

Posti limitati con prenotazione obbligatoria al link:

https://www.uniba.it/it/corsi/conservazione-e-restauro-dei-beni-culturali/bacheca/notizie/laboratorio-aperto-di-restauro-in-dialogo-con-il-restauro Durante il laboratorio i partecipanti potranno assistere dal vivo al cantiere didattico di recupero dell'affresco medievale della Madonna del Segno, presente all'interno della millenaria chiesa, oggetto di un progetto di studio, recupero e messa in sicurezza da parte del Dipartimento UNIBA in base ad un convenzione di studio e ricerca sottoscritta nel 2023. L’affresco oggetto dell’intervento, ubicato nella parete sud della navata della chiesa, raffigura la Panaghia Platytera o Madonna del Segno (Vergine orante con bambino) ed è databile al secondo quarto del XV sec. e ridipinto fine XIX/inizi XX sec. Il programma prevede gli interventi della prof.ssa Annarosa Mangone, Coordinatrice del Corso di Studi in Conservazione e restauro dei Beni Culturali, del prof. Francesco Daddario, Docente restauratore responsabile del cantiere di restauro dell'affresco presente nella chiesa di San Martino e di Giancarlo Liuzzi, vice presidente dell'Aps Martinus.La chiesa di San Martino è una piccola cappella privata in strada Bianchi Dottula, sorta su un precedente edificio di culto databile tra il IX e il X sec. d.C.. Dopo numerose demolizioni e ricostruzioni, l’edificio è stato completamente restaurato nel ‘700 e inglobato nel palazzo Bianchi Dottula. Chiuso al pubblico dagli anni ‘50, è stato recentemente riaperto grazie alla disponibilità della famiglia Mitolo, proprietaria del bene, dall’Aps Martinus collettivo di associazioni e privati specializzati nella ricerca storica, restauro e promozione del territorio che si sta occupando del suo recupero e riapertura definitiva al pubblico come spazio eventi e polo museale grazie ad un ambizioso progetto di recupero e rifunzionalizzazione.Posti limitati con prenotazione obbligatoria al link:

BARI - Il giorno 18 dicembre 2024, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso la Chiesa di San Martino di Bari (strada dei Bianchi Dottula n.3), si terrà l'evento "In dialogo con il restauro", evento formativo nell'ambito delle iniziative del POT "Piano di Orientamento e Tutoraggio" finanziato dal MIUR (Ministero dell'Istruzione e del Merito) per promuovere il successo universitario e professionale nella formazione del Restauratore di Beni Culturali. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali - Corso di Studi in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali e l'Aps Martinus di Bari, associazione a cui fa capo il recupero della millenaria chiesa di San Martino in Bari Vecchia propongono un laboratorio aperto di restauro destinato agli studenti degli ultimi anni delle scuole, licei e istituti superiori di secondo grado del territorio.