Bari-New York: decolla il primo collegamento diretto intercontinentale dalla Puglia

BARI - Una nuova era per il trasporto aereo pugliese. Dal 3 giugno 2025, Neos Air inaugurerà un volo diretto tra l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari-Palese e New York JFK. Questo storico collegamento, che si protrarrà fino al 15 ottobre 2025, sarà operato settimanalmente con un Boeing 787-9 Dreamliner, configurato in due classi di servizio, Premium ed Economy, e con una capacità totale di 355 posti.

Dettagli operativi

Il volo partirà da New York ogni martedì alle 16:00 (ora locale), atterrando a Bari alle 8:00 del mercoledì. La tratta di ritorno decollerà lo stesso giorno alle 11:30, con arrivo a New York alle 13:50. Questa nuova rotta si inserisce nella strategia di Neos per rafforzare il proprio network verso il Nord America, che già include collegamenti da Milano a New York e Toronto e, dal 2024, da Palermo a New York.

Un traguardo per la Puglia

L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dal Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, che ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa: “Questo volo non è solo un traguardo, ma un punto di partenza per la crescita internazionale della Puglia. La nostra visione è rendere la regione sempre più accessibile e connessa al resto del mondo.”

L’importanza del nuovo collegamento è stata ribadita dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: “È un sogno che prende il volo, un ponte tra tradizioni, affetti e opportunità. Questo volo non solo unisce la Puglia agli Stati Uniti, ma celebra la nostra ambizione di diventare una meta globale.”

Prospettive economiche e turistiche

La nuova rotta rappresenta un volano per lo sviluppo turistico ed economico. Come evidenziato dall’Assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Debora Ciliento, il collegamento rafforza l’accessibilità del territorio, incentivando flussi turistici e relazioni commerciali. Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo, ha definito il volo uno strumento formidabile per posizionare la Puglia come destinazione di eccellenza internazionale, capace di attrarre un turismo di qualità.

Il Turismo delle Origini

Questo nuovo collegamento risponde anche al crescente interesse degli americani di origine italiana verso le loro radici. Tracy Roberts-Pounds, Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, ha sottolineato: “Il turismo delle radici è un fenomeno in crescita. Il volo diretto Bari-New York non solo favorirà i flussi turistici, ma contribuirà a creare opportunità per i giovani talenti pugliesi.”

Una Puglia sempre più globale

L’impegno di Aeroporti di Puglia è stato premiato da una serie di traguardi nel 2024, tra cui il superamento di 10 milioni di passeggeri e l’avvio di un programma di investimenti da oltre 218 milioni di euro. “Questo volo ci proietta nella serie A del trasporto aereo mondiale,” ha dichiarato Francesco Caizzi di Federalberghi, evidenziando le prospettive di sviluppo per il turismo congressuale e le opportunità economiche.

Disponibilità e Prenotazioni

I biglietti per la nuova rotta saranno disponibili sui siti ufficiali di Neos Air e attraverso le principali piattaforme di prenotazione, rendendo questo sogno accessibile a pugliesi, americani e a tutti coloro che desiderano scoprire le bellezze della Puglia o vivere l’esperienza unica di New York.

Con questa nuova rotta, Bari diventa il nuovo fulcro di connessioni globali, testimoniando l’ambizione della Puglia di essere sempre più al centro del turismo e dello sviluppo internazionale. Un volo che unisce mondi e sogni, facendo volare in alto il futuro della regione.