La magia di Natale al Centro commerciale AppiAntica continua: eventi e il concorso a premi

Un calendario ricco di sorprese per tutta la famiglia e lo shopping che ti premia





MESAGNE (BR) - La stagione natalizia al centro commerciale AppiAnticA, ufficialmente aperta lo scorso 7 dicembre con l’inaugurazione della suggestiva ambientazione natalizia, ha trasformato la Galleria in uno spazio incantato, perfetto per lo shopping e il divertimento in famiglia. La magia continuerà nei prossimi giorni. Ricordiamo i prossimi appuntamenti, da non perdere.





Le attività per bambini e le visite di Babbo Natale proseguiranno nei giorni 21, 22 e 23 dicembre, dalle 17:00 alle 20:00. A rendere ancora più speciali questi eventi ci sarà un ricco calendario di spettacoli e animazioni:

- 21 dicembre: un pomeriggio in compagnia delle Mascotte preferite dai bambini;

- 22 dicembre: appuntamento con la spettacolare Christmas Parade, 30 figuranti in costume che trasformeranno la Galleria in un teatro di magia e colori;

- 23 dicembre: gran finale con la suggestiva Christmas Snowflake, una sfera di neve in movimento che regalerà un’atmosfera fiabesca all’intero centro commerciale.





Le piacevoli iniziative accompagneranno lo shopping delle feste con momenti di relax e svago, immergendo le famiglie in un clima accogliente e di autentica festa.





Ma non è tutto perché fino al 23 dicembre, con una spesa minima di 30 euro nei negozi della galleria, i clienti riceveranno una cartolina natalizia da grattare per scoprire subito le vincite con premi immediati fino a 100 euro. Ogni cartolina permetterà di partecipare all’estrazione finale del 5 gennaio, con gift card in palio fino a 1.000 euro. Le gift card del centro commerciale rappresentano anche un’idea regalo perfetta per il periodo natalizio: pratiche, versatili e spendibili in tutti i negozi della galleria, incluso l’ipermercato. Regalare una gift card significa offrire la libertà di scegliere tra un’ampia gamma di prodotti e servizi.





Il regolamento completo del concorso "Magiche sfere", con tutti i dettagli per l’utilizzo delle gift card, sono disponibili sul sito web www.centroappiantica.it





AppiAnticA vi aspetta per vivere insieme un Natale indimenticabile.