Bari, oggi visita a Palazzo di Città della console degli Stati Uniti Tracy Roberts-Pounds

BARI - È stata ricevuta oggi a Palazzo di Città dal sindaco Vito Leccese la Console Generale degli Stati Uniti a Napoli Tracy Roberts-Pounds, in viaggio istituzionale nella città di Bari.“Sono lieta di essere qui oggi, nella giornata in cui è stato annunciato il volo diretto da Bari a New York. – ha detto la console Tracy Roberts-Pounds – Questo collegamento rappresenta un passo significativo per avvicinare ancora di più le nostre comunità, facilitando scambi culturali, accademici e commerciali. Gli Stati Uniti e l’Italia sono popoli simili, accomunati dalla creatività, dalla determinazione e da una calorosa ospitalità. In questo spirito di vicinanza stiamo lavorando a un progetto per promuovere scambi accademici e culturali tra le università della Puglia e quelle statunitensi, valorizzando così il ruolo delle università del Sud Italia. Ogni anno, oltre 40.000 studenti americani scelgono di studiare in Italia, attratti dalla sua bellezza, dalla qualità accademica e dalla cultura. Sono certa che insieme continueremo a costruire ponti tra le nostre nazioni, rafforzando i legami che ci uniscono e creando nuove opportunità per il futuro.”“Sono molto contento di accogliere oggi la Console Roberts-Pounds nella nostra città, in un momento che segna un passo importante per rafforzare i legami tra Bari e gli Stati Uniti. – ha detto il sindaco Vito Leccese – L’annuncio del volo diretto Bari-New York è un traguardo che apre nuove opportunità non solo per il turismo, ma anche per lo sviluppo culturale, accademico e commerciale del nostro territorio. Accolgo con entusiasmo la proposta della Console di promuovere scambi accademici e culturali tra le università della Puglia e quelle statunitensi. La nostra città è pronta a sostenere e facilitare questo progetto, consapevoli che la formazione dei giovani e la collaborazione internazionale siano fondamentali per costruire un futuro più inclusivo e innovativo. Bari e la Puglia vantano una tradizione accademica di eccellenza e una vivace comunità culturale, che potranno arricchirsi ulteriormente grazie a questi scambi. Sono certo che il dialogo tra i nostri studenti e docenti contribuirà a rafforzare i valori comuni di creatività, ospitalità e cooperazione che uniscono i nostri popoli. Ringrazio la Console per il suo impegno e ribadisco la piena disponibilità del Comune di Bari a collaborare affinché questo progetto prenda forma e diventi un esempio di successo per le relazioni tra l’Italia e gli Stati Uniti.”