Natale a Putignano è Commercio e Solidarietà con 'Vivi Putignano'

PUTIGNANO - Natale è commercio e solidarietà a Putignano grazie alla misura “Vivi Putignano” approvata nell’ultima seduta dalla Giunta Comunale. Un atto con il quale la Giunta ha destinato due buoni da 40€ per 400 nuclei familiari di Putignano con ISEE fino ai 25.000 euro da spendere per acquistare beni e servizi nelle attività commerciali aderenti.Contestualmente, dalle 12:00 di oggi, lunedì 9 dicembre, e fino alle 12:00 di lunedì 16 dicembre sarà possibile compilare la Domanda per l’assegnazione dei buoni attraverso l’area dedicata al link https://serviziadomanda.resettami.it/putignano/ escludendo la vendita di tabacco o sigarette elettroniche, alcool, lotterie e gratta e vinci.Per accedere al servizio sarà necessario allegare alla domanda compilata il proprio documento d’identità ed il codice fiscale in corso di validità unitamente all’attestazione ISEE non superiore a 25.000€ totali.In caso di necessità, è possibile compilare la domanda anche chiedendo aiuto ai ragazzi volontari del Servizio Civile Universale dei progetti Pianeta Giovani (Ufficio URP – Piano Terra – Comune) o UP (Servizi Sociali – via Gianfedele Angelini), presso i punti Facilitazione del Centro Anziani “Margherita Pusterla (il martedì ed il giovedì dalle 14:30 alle 17:00) e della Biblioteca Comunale (il martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00) o presso i CAF convenzionati con la Città di Putignano: CAF UIL SPA Via Margherita di Savoia, 112; CAF CISL SRL/Sounire Srl Via della Reppublica, 74; CAF ITALIA SRL Via Margherita di Savoia, 34; CAF SICUREZZA FISCALE SRL, Via XXV Aprile, 29; CAF LABOR SRP Via Roma, 5; CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL Via Cavour, 13/C; CAF CGIL PUGLIA SRL Via Petruzzi, 16; CAF UCI SRL Via della Conciliazione, 26; CAF CIA SRL Via Noci, 91; CAF 50&PIÚ SRL Via G. Laterza, Qu28; CAF CONFAGRICOLTURA SRL Via N. Bonaparte, 94.Un altro avviso è stato destinato invece ai commercianti della città affinché possano accreditarsi per la spesa dei buoni erogati dai Servizi Sociali della Città di Putignano. Per aderire all’iniziativa basterà presentare il modulo B1 disponibile sul sito del Comune di Putignano a questo link: https://www.comune.putignano.ba.it/putignano/po/mostra_news.php?id=2956&area=H“Natale è per tutti solidarietà, sostegno alle famiglie ed al commercio locale. Nel cuore delle festività natalizie come amministrazione comunale abbiamo lanciato questa misura di welfare per offrire buoni di acquisto da utilizzare nei piccoli esercizi commerciali della nostra città. Un gesto concreto per chi è in difficoltà per garantire un aiuto nelle spese natalizie e migliorare la qualità della vita, favorendo la crescita del nostro territorio. Mi auguro di vero cuore che, grazie anche a questa iniziativa, possa essere un Natale più sereno per tutte e tutti” dichiara l’assessore all’inclusione ed innovazione sociale Gianluca Miano.