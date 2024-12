Bari, presentata l'edizione 2025 della Marcialonga Nicolaiana

BARI - È stata presentata questa mattina, nella sala ex Tesoreria del Comune di Bari, l’edizione 2025 della Marcialonga Nicolaiana, la passeggiata sportiva ideata dopo i Giochi del Mediterraneo per avvicinare, sotto l’egida di San Nicola, le istituzioni e i cittadini al mare. L’iniziativa, che tradizionalmente inaugura il nuovo anno, è organizzata dalla Uisp Bari con il supporto di una serie di realtà associative locali. Sono intervenuti alla conferenza stampa: l’assessore alla Blue Economy Pietro Petruzzelli , la presidente Uisp Bari Tiziana Zenzola e i rappresentanti degli altri partner dell’evento, tra cui la presidente del CSI Serafina Grandolfo, il presidente di ASD Liberty Bari Ottavio De Gregorio, il consigliere dell’Associazione Bersaglieri Giorgio Riccio, il presidente di Bari Road Runners club Rino Piepoli, il presidente della Scuola cani salvataggio nautico Donato Castellano, il segretario dell’Unione Veterani dello Sport Bari Pino Semplice, la presidente di Extralberghiero Confcommercio Bari-Bat Giovanna Castrovilli e la presidente dell’associazione Smile Puglia ETS Valentina Lippolis. Erano presenti, inoltre, i rappresentanti di Cavalieri del Mare e Big Eye.La passeggiata ludico-motoria di inizio anno, si concluderà, come noto, con l’immancabile bagno nelle acque di Pane e Pomodoro.L’evento avrà inizio alle ore 10.30 di mercoledì 1 gennaio, con la partecipazione alla messa nella Basilica di San Nicola: dopo la benedizione del priore della Basilica, padre Giovanni Distante, intorno alle ore 11.30, la marcia prenderà ufficialmente il via.“La Marcialonga Nicolaiana, che si concluderà con il consueto tuffo finale a Pane e Pomodoro, è ormai una bellissima tradizione della nostra città, durante il periodo delle feste natalizie – ha affermato Pietro Petruzzelli -. E’ un tuffo rigenerante, ma che intende essere anche ben augurale per tutto l’anno, per i partecipanti e per l’intera città. Bari, infatti, ormai è una delle città italiane che viene accostata a questo rito che apre l’anno nuovo e ringrazio, per questo, l’Uisp e tutte le altre realtà che hanno ideato questa iniziativa, ormai diversi anni fa, e con le quali, come amministrazione comunale, siamo felici di collaborare per rafforzare sempre più questo appuntamento che unisce sport, fede e socialità. Aggiungo che quest’anno anche Pane e Pomodoro è animata - così come tutta la città - da un programma di appuntamenti a tema natalizio, che proseguirà nei prossimi giorni, a cura di una serie di associazioni. Questi eventi si inseriscono all’interno di una più ampia strategia per valorizzare sempre più Pane e Pomodoro, assieme a diversi interventi che abbiano realizzato come amministrazione comunale e al continuo e prezioso lavoro di tante associazioni e di tanti volontari: un’azione che proseguirà con grande convinzione, per sviluppare sempre di più il potenziale di questa spiaggia tanto cara alla nostra città, all’interno di un ritrovato rapporto tra Bari e il suo mare”.“Come presidente Uisp sono felice di invitare tutti i cittadini e i tanti turisti che in questi giorni si trovano nella nostra città a partecipare a questa iniziativa che rappresenta ormai un pezzo dell’identità di Bari e un punto di riferimento del suo calendario sportivo - ha proseguito Tiziana Zenzola -. Il percorso della manifestazione, come è ormai noto, è assolutamente praticabile da tutti i coloro che vogliono approfittare di questo inizio anno per avvicinarsi allo sport, assieme a tanti appassionati. Come di consueto, dalla Basilica di San Nicola giungeremo alla spiaggia di Pane e Pomodoro, quest’anno abbellita da tante decorazioni e iniziative a tema natalizio, una delle tante attività che ormai consentono ai baresi di vivere il proprio mare nel corso di tutto l’anno. Come nuovo direttivo di Uisp Bari siamo già al lavoro per realizzare, nel 2025, il calendario di tutte le altre storiche iniziative, tra cui Vivicittà, che ormai da molti anni ci vedono collaborare con tante realtà associative di Bari, per organizzare manifestazioni che puntano sempre a coniugare la pratica sportiva con la solidarietà e con la promozione della nostra città”.“Natale in riva al mare” a Pane e Pomodoro, il programma dei prossimi giorni:Nei prossimi giorni, infatti, proseguirà a Pane e Pomodoro il programma di “Natale in riva al mare”, la serie di appuntamenti, aperta sabato 7 dicembre con l’avvio dell’allestimento dell’albero di Natale, organizzati sulla spiaggia più amata dai baresi a cura dall’associazione Smile Puglia ETS, in collaborazione con una serie di associazioni, tra cui Plastic Free, Bar Project Academy e The Raw Bus. Questi gli eventi dei prossimi giorni, che comprendono anche l’arrivo della Marcialonga Nicolaiana:28 dicembre· ore 10.30 allenamento Disc dog con Ki dog;29 dicembre· ore 10 sensibilizzazione ambientale, a cura di Plastic free· ore 10 pedalata ecologica, a cura di Terreno· ore 17.30 lezione di prova di Ginnastica dinamica militare italiana;31 dicembre· ore 12-15 aperitivo augurale con dj set;1 gennaio· arrivo della Marcialonga e bagno augurale· ore 12-15 aperitivo augurale con dj set;2 gennaio· ore 10 Clean up della spiaggia, a cura di Plastic Free· smontaggio dell’albero e consegna doni alla Caritas.tel: 3337108167