Monopoli Destinazione Natale: gli appuntamenti del weekend 27-29 dicembre

MONOPOLI - Il Natale a Monopoli è pura magia, una grande festa che sta coinvolgendo grandi e bambini. Il ricco cartellone degli eventi natalizi in programma, organizzato in collaborazione dal Comune di Monopoli e dall’agenzia di comunicazione Amaranto, continuerà ad animare la città fino al 6 gennaio.Numerosi gli eventi del weekend che faranno da cornice alle 15 installazioni dislocate nel cuore di Monopoli in cui immergersi, scattare una foto e condividerla sui social taggando ‘Monopoli Destinazione Natale’. Ogni installazione del centro storico è inoltre dotata di un QR code. Inquadrandolo si otterrà, per ogni postazione, una parola o una sequenza di parole che formeranno una frase. La “frase magica” da comunicare a Babbo Natale, che accoglie grandi e bambini nella sua dimora allestita a Palazzo Palmieri.In attesa del concerto di capodanno in piazza, per festeggiare insieme il nuovo anno, il lungo fine settimana di “Monopoli Destinazione Natale” si apre oggi, venerdì 27 dicembre, con gli elfi e lo spettacolo di balloon art (ore 19, piazza Vittorio Emanuele II). Alle ore 19:30 in contrada Antonelli la tombolata per bambini, dalle 21:00 spazio alla musica live con l’Acoustic Karaoke in largo Plebiscito - un karaoke suonato dal vivo, un’esperienza che si preannuncia unica - e Vito Carrone Trio in piazza Garibaldi - una finestra spalancata sul mondo contemporaneo, un vibrante omaggio alla vita, all’amore e alla libertà; un affascinante viaggio musicale, ripercorrendo le orme degli artisti della Beat Generation attraverso suoni d’autore.Sabato 28 dicembre la giornata inizia al Castello Carlo V, alle ore 11, con l’English Lab a cura di Antonella Mastronardi. Dedicati ai più piccoli anche gli appuntamenti pomeridiani. Dalle ore 17, alla Biblioteca Civica La Rendella, il laboratorio di lettura e manipolativo per bambini dai 5 ai 12 anni e la Maratona Harry Potter, proiezioni in collaborazione con Contrada 100. Alle ore 18:00, con partenza da Palazzo Palmieri, ci si divertirà con la caccia al tesoro, alle 18:30 appuntamento al Castello Carlo V col teatrino di burattini e il flash mob di tango a cura dell'Accademia di Tango Argentino. Dalle ore 18:00 in contrada Sicarico la 9^ edizione di Famiglia in Festa con la celebrazione Eucaristica, esibizione degli allievi del corso di ballo del centro sociale ANSPI Sacra famiglia, degustazioni, spettacoli, danze e canti popolari con la Popular Folk. Dalle ore 18:30, al Convento-Parrocchia “SS. Trinità” in san Francesco da Paola", in scena il presepe vivente giunto alla 28^ edizione. Alle 19:00 la magia degli artisti di strada animerà piazza Vittorio Emanuele II. La serata si concluderà in musica, alle ore 20:00 in piazza Garibaldi con MARS - Music Acoustic Rock Show. Un progetto che porta i grandi classici del rock in una veste unica, intima e intensa, con arrangiamenti acustici che esaltano l'energia e l’emozione di ogni brano.Domenica 29 dicembre gli appuntamenti iniziano al Castello Carlo V. Qui in programma dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 21:00 laboratori creativi per i più piccoli, alle 11:00 la parata delle mascotte Disney, alle 19:00 l’evento Tale e Quale - Christmas con gli imitatori di Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Antonello Venditti e Stolen Pictures. L’evento sarà presentato da Donatella Salviola e Giuseppe Spalluto, media partner TV PUGLIA. La Biblioteca Civica La Rendella ospiterà, dalle 17:00 alle 23:00 la Maratona Harry Potter, proiezioni in collaborazione con Contrada 100. Alle 18:00, con partenza dalla Biblioteca Civica, torna il tour tra le installazioni immersive in compagnia dei simpatici elfi. Dalle ore 18:30, al Convento-Parrocchia “SS. Trinità” in san Francesco da Paola, torna il presepe vivente. Alle 19:00, in piazza Vittorio Emanuele II, nuovo appuntamento con il divertimento per i più piccoli tra elfi, giochi e baby dance. La musica sarà protagonista con un doppio appuntamento, alle ore 19:30 alla chiesa Sant’Angelo si esibirà il duo Felice Marasciulo (sassofono) e Bagus Kentus Norontako (arpa), alle ore 20:00 in via Garibaldi spazio alla Jodie Jazz Band il trio formato da Antonio Di Lorenzo (batteria e percussioni) che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Vinicio Capossela e Lucio Dalla, Davide Saccomanno (hammond e voce) noto per le sue collaborazioni con Pino Daniele, Gegè Telesforo e Savino Zaba, Jodie Gentile, che ha calcato i palchi dei migliori club di Milano e Las Vegas e duettato con artisti come Arthur Miles.In questi giorni Babbo Natale accoglierà i suoi piccoli e grandi amici nella dimora di Palazzo Palmieri, nei seguenti orari: venerdì 27 dicembre ore 18-22, sabato 28 e domenica 29 dicembre ore 10-13 e 18-22. Per tutto il periodo della festa da non perdere le esposizioni dei presepi nelle chiese della città.Programma completo e aggiornamenti sui social ‘Monopoli Destinazione Natale’.